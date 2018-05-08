印度女防长发声反对性暴力:着装华丽并非强奸理由

近日，印度性暴力事件频发引起全国关注。“着装并非强奸发生的理由”，印度新德里电视台网站报道称，印度女国防部长尼尔马拉•西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）7日发声，强烈反对针对女性的犯罪行为，呼吁法律机构应更积极主动地保障女性安全。
有人说，女性着装是性暴力发生的原因？印度国防部长尼尔马拉•西塔拉曼当日在参加新德里举行的一场活动时对这种说法作出回应。西塔拉曼表示，所谓“着装华丽”是强奸发生原因的说法是“荒谬”的。她还反问道：“若真是这样，那性侵为什么会发生在老年妇人身上？又为什么会发生在幼童身上？”
“当已经知道有人在粗鲁地侵犯女性时，外部机构可以做哪些努力？”西塔拉曼强调，法律机构需要积极主动地为女性提供安全（保障）。她说：“在10起性暴力案件中，有7起案件都是由受害者认识的人所为，他们或是受害者的亲戚、朋友或者邻居。”
除此之外，尼尔马拉•西塔拉曼还呼吁警方改革，以及（立法部门）为女性立法。
根据此前媒体报道，印度政府上月通过了一项法律，性侵12岁以下儿童的罪犯将被判处死刑。
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