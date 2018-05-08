美元太强势 这个国家8天3次加息货币面临崩溃

近期，美联储再度加息预期持续升温，美元指数涨势如虹。伴随着全球资本市场“美元荒”的不断蔓延，阿根廷比索遭抛售、暴跌。
在过去一周多时间里，阿根廷央行在八天内三次加息，将基准利率从27.25%提升至40%。但截至当地时间上周五，阿根廷比索对美元汇率仍比一周前低6%。
阿根廷经济学家 卡米洛：我们付出的代价不只是经济指标呈现的那些，经济活动也会因此停滞。
为了抑制阿根廷比索的急剧下跌，阿根廷央行今年已经动用了其超过10%的外汇储备，仅在过去两周，阿央行就累计抛售48亿美元支撑阿根廷比索。该行的政策制定者也重申，如果阿根廷的通胀达到15%，该行将继续采取行动。
阿根廷8天内3次绝望式加息
今年以来，阿根廷比索一直承受巨大的贬值压力，在美元反弹的大背景下，比索兑美元的比价累计跌幅达到20%以上。
为了支撑比索，阿根廷央行在4月27日打响“比索保卫战”的第一枪。阿根廷央行当日宣布加息300个基点，将基准利率由此前的27.25%升至30.25%。
然而，这一次救市的效果并不佳，比索暴跌态势仍没有止住。该央行在5月3日再度加息300个基点，使得基准利率达到33.25%。
但本币暴跌仍未止住。上周四比索兑美元大跌8.5%，创其实现汇率自由浮动（2015年12月）以来最大跌幅。
阿根廷央行被迫再出重拳，于5月4日疯狂加息675个基点，此时利率已经达到了40%。
截至当地时间5月4日，阿根廷央行在八天时间内三次绝望式加息，叠加杜乔文降低阿根廷财政赤字目标的措施，阿根廷比索兑美元收涨5.12%，报21.88。但尽管如此，上周五收盘的阿根廷比索兑美元仍比一周前仍要低6%。
如此大幅度以及频繁的加息反应的是阿根廷对于资本外流，本币贬值困局下的无奈。
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