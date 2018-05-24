欧盟认为开放市场提议无法获美关税豁免

英媒称，欧盟主管贸易的官员22日说，欧盟有关向美国产品进一步开放市场的提议看起来并没有说服华盛顿解除限制进口欧盟钢铁和铝制品措施的威胁。
据路透社布鲁塞尔5月22日报道，美国总统特朗普已准许豁免欧盟生产商25%的钢铁进口关税和10%的铝制品进口关税，以等待谈判结果。这一豁免期将于6月1日结束。
上周，欧盟领导人商定了该集团愿意讨论的四个领域，包括简化汽车等工业产品的准入，但条件是关税豁免得到永久延期。
在上述提议公布后，主管贸易的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦与美国商务部长威尔伯·罗斯进行了交谈，但她说华盛顿看起来并不满意。
在欧盟部长商谈贸易问题的一次会议前，她对记者说：“我认为他们觉得这些还不够。”
在随后的一场记者会上，她表示“坦率地说并不确定”，并且即使欧洲生产商逃过了关税，它们也不大可能获得对美国市场不受限制的准入。
她说：“来自美国方面的信号表明这些豁免不会得到延长，所以他们要么会在6月1日对我们开始征税，要么会出台其他限制措施。”
截至目前，美国已给予澳大利亚、阿根廷、巴西和韩国永久金属制品关税豁免，但针对其中每个国家都确定了进口配额。
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