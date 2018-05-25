美国众议院通过国防授权法案 鼓励“美台军事往来”

台媒称，美国联邦众议院5月24日表决通过2019财政年度国防授权法案，法案要求强化“台军军事实力”，并呼吁依循所谓“台湾关系法”，美国可派遣高级军事官员访台。
据台湾“中央社”网站5月24日报道，美国联邦众议院5月24日上午以351票赞成、66票反对，通过2019财政年度国防授权法。
报道称，根据美众议院日前公布的法案草案，第1253条载明应与台当局相对部门协商，全面评估“台军军力”，特别是后备军力，并评估加强双边合作与提高“台当局自我防卫能力”。法案生效后一年内，美国国防部长在与国务卿协商后，应向美国国会相关委员会递交报告，说明评估结果、建议清单与计划采取的方案。
报道指出，国防授权法草案在经众议院表决通过后，参议院军事委员会将对此进行辩论，并讨论出参议院版本后送参议院院会表决。参议院表决通过后，若与众议院版本不同，参众两院还将协商讨论最后版本，并经两院表决后，才会送交美国总统签署生效。
据报道，美国国会众议院不止一次在国防授权法案上拿台湾做文章。2017年7月14日，美国国会众院审议通过“2018财年国防授权法案”，其中要求美国防部长评估美台军舰互访的可能性。对此，2017年7月17日外交部发言人陆慷表示，美国国会众院审议通过的“2018财年国防授权法案”包含要求美防长向国会提交报告，对美台军舰互访进行可行性评估等消极内容。有关条款严重违背美一个中国政策和中美三个联合公报原则，干涉中国内政，中方已就此向美方提出严正交涉。
他还说：“我必须再次强调，中方一贯坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系。我们敦促美方充分认清上述法案有关条款的严重危害性，不得让包含相关条款的法案通过成法，不要开历史倒车，以免损害中美合作大局。”
国务院台湾事务办公室发言人安峰山2016年4月27日也曾表示，台湾问题是中国的内政，不容外国势力干涉。
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