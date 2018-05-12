法国女子打求救电话却遭拖延调侃 数小时后病发身亡

德媒称，法国阿尔萨斯地区一名年轻女子的死引起举国震惊，法国卫生部长阿涅丝·比赞也在推特网站上说：“对于娜奥米·穆森加去年12月的死亡，我深感震惊。”
据德国《明镜》周刊网站5月9日报道，当地报纸《阿尔萨斯报》报道称，去年12月，来自斯特拉斯堡的穆森加因感到身体剧烈疼痛并伴有出血，选择拨打急救电话求救。从多家媒体公开的电话录音中可以听出，女接线员尖酸刻薄并百般推脱。几小时后，22岁的穆森加死亡。
报道称，事发数月后，这起事件才在穆森加的家人向地方媒体求助后曝光。录音中可以听到，穆森加对急救中心的工作人员求救称“女士，请救救我”，后者则回答“如果您不告诉我发生了什么，我可挂电话了”，穆森加随后说“我很疼，我快要死了”，然而这名女接线员反驳说：“是的，您会死，每个人都终有一死。”
录音中还能听到，这名女员工和一名同事拿穆森加的话取乐，她建议穆森加使用付费急救服务找医生上门。
报道称，5小时后，穆森加再次打来电话，并由一名急诊医生送往医院，但没过多久，她就因心肌梗塞死亡。据法国《世界报》报道，尸检显示死因是多器官功能衰竭，目前尚不清楚若更早施救能否挽救穆森加的生命。
穆森加的家人已经起诉。她最终去世时所在的医院斯特拉斯堡大学医学院也就此事发表声明并暂停了急救中心涉事女员工的工作。此外，经当局证实，斯特拉斯堡检察院已启动初步调查，以查明是否存在犯罪证据。
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