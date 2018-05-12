台媒：两岸大学排名此消彼长 台生赴陆求学“挡都挡不住”

据台湾联合新闻网5月9日报道，今年起大陆开放台湾学生凭学测均标成绩，可向大陆申请免试上大学，若被北大、清华等大陆名校录取，甚至能一律免收学杂费，此招生方案吸引大批学生兴趣，让岛内校长推荐函写到手软，但蔡英文当局却限制两岸交流，令台湾方面陆委会咨询委员感叹：“当对方给你糖吃，你却只能说这不准那不行，殊不知台湾青年赴陆其实已是市场行为”。
报道称台湾《中国时报》此前曾报道，该咨询委员表示，台湾人赴陆年龄层已降到高中生族群，已不再是大学毕业后才至对岸找工作，“最近好几个朋友打电话给我，说他读建中的儿子，都要去大陆念清华，挡都挡不住，他们同学都在讲，念台大不如去大陆念清华！”
报道称，近期不少委员在咨询会议上多次呼吁台当局提早对应大陆开放，但台当局常“这不行、那不准”，未提出积极应对做法，仅强调赴陆的限制与“风险”。
台当局限制两岸交流、阻碍青年发展的行径，引发岛内网友议论。有台湾网友感叹：“台（台湾大学）、清（台湾清华大学）、交（台湾交通大学），有谁记得当初的风光？”还有台湾网友斥责台当局：“挡年轻人的前途，挡民众的未来，挡台湾的发展”。而有大陆网友则表示：“那也得看是不是学霸，清华不要‘酒囊饭袋’”。
另据台湾联合新闻网5月10日报道，大陆近年高校数增加的幅度不大，但学校的学术水平及在全球大学的排名中却是大幅提升，这要归功于大陆对于重点大学的政策支持。大陆对于高等教育有一系列的战略演变，从“211工程”、“985工程”及“双一流”，这三个政策是带领大陆重点大学脱胎换骨的关键。
报道指出，大陆20多年来，投入大量的资金及政策支持后，如今大陆知名大学在全球的排名不断往前迈进，英国《泰晤士报高等教育专刊》公布2018世界大学排行榜，北京大学排名第27名，反观台湾大学排名第198名，两岸大学的排名呈现此消彼长的态势。
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