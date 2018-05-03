欧盟发誓拒绝屈服于美国钢铝关税“讹诈”

英媒称，在美国总统特朗普只向盟友提供为期一个月的钢铝关税豁免后，美国和欧洲准备打一场激烈的贸易战：美国政府要求欧盟做出让步，欧盟则发誓不会屈服于美国的讹诈。
据英国《金融时报》网站5月1日报道，特朗普在最后关头决定给予欧盟、加拿大和墨西哥第二个30天钢铝关税豁免期，而这项关税本应1日开始生效。此举未能化解大西洋两岸的紧张气氛，双方在如何让临时豁免变成永久豁免的问题上争执不下。
报道称，在特朗普决定推迟向欧洲盟友征收关税后，法国、德国以及欧盟委员会进一步呼吁白宫永久性豁免此项关税。欧盟还警告称，它“不会在受到威胁的情况下进行谈判”。
法国表示已“准备好”在解决全球钢铁市场产能过剩的问题上与美国“合作”，但它同时警告说：“只有在我们确信永远不会面临单方面上调关税的威胁时，我们才能冷静地采取这一做法。”
但美国商务部长威尔伯·罗斯说，特朗普政府“无意给予（欧盟）长期豁免”，并对美国消费者新闻与商业频道说，允许欧洲在不作出任何让步的情况下获得关税豁免，“有违（征收关税的）初衷”。
不过，罗斯坚称，白宫之所以决定延长豁免期，是因为“就全面缓解贸易紧张氛围而展开的一些磋商有可能取得成果”。
报道称，美国曾建议与欧盟启动正式会谈，关注的焦点是让欧洲降低针对美国汽车的贸易壁垒。新会谈所涉及的范围不如目前陷入停滞的奥巴马时期的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定宽泛，仅注重于降低工业品关税。
德国是欧洲汽车行业强国，该国政界人士对美国的这一要求公开表达了愤怒。来自柏林的欧盟委员京特·厄廷格本周对德国电视二台说：“没有任何真实存在的理由把美国车从美国带到德国。”
但是德国政府强调有必要提出一些解决方案来应对美方的担忧。一名德国政府发言人说：“欧盟与美国保持接触并继续这样做尤为重要。”
报道称，欧盟是美国最大的商品贸易伙伴，去年的跨大西洋商品贸易额超过7000亿美元。但是特朗普经常抱怨美国与欧盟存在1510亿美元的贸易逆差，特别指出欧盟的汽车关税有失公平。
报道称，美国认为威胁征收钢铝关税可以促使相关国家推出对美国更有利的贸易条款，但是主管贸易事务的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦坚称，欧盟不能为了让自己免受它认为非法的一些举措的约束而做出让步。她曾表示，只有在美国不再用关税来威胁欧盟后，双方才可以展开贸易谈判，而且这样的磋商必须是互惠互利的。
欧盟及其他欧洲国家的官员为特朗普没有直接选择让之前的关税豁免到期而松了一口气。由于近来与美国举行的会谈似乎没有取得多大进展，这些国家做好了面对美国不再提供豁免的准备。
据一些官员说，法国和德国的经济部长4月30日在布鲁塞尔与马尔姆斯特伦会面，讨论如何应对这样的结果。
报道称，暂时获得的豁免对于马尔姆斯特伦来说是外交上的挑战，自从美国今年3月宣布了关税决定后，她在这个问题上一直采取强硬立场，认为美国的这些做法违反了世界贸易组织规则。
法国呼吁欧盟面对关税威胁时“保持团结”。
法国经济部长布鲁诺·勒梅尔和外交部长让-伊夫·勒德里昂在一项联合声明中说：“欧盟没有任何理由接受单方面提高的钢铝关税。法国和欧盟是美国的盟友。我们不是全球钢铝产能过剩的源头，我们完全遵守世贸组织的所有规则。”
近几周来，马尔姆斯特伦一直在与罗斯进行沟通，探讨可以通过哪些方式来解决欧盟与美国贸易关系中存在的麻烦，附带的条件是任何谈判都必须是“互惠互利的”。
欧盟说，“欧盟一再表示愿意就当前双方共同关心的市场准入问题进行磋商”，前提是不会面对关税的威胁。
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