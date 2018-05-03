台多闪电“断交”震慑“台独” 台媒：两岸关系高于外事

台媒称，“‘台独’若再蠢动，将采取进一步行动”，大陆警告言犹在耳。时隔7天，多米尼加就循着“巴拿马模式”闪电断绝与台湾所谓的“外交关系”。事实上，台湾与多米尼加所谓“断交”更释放几大讯号，除标志中美洲“断交”骨牌效应持续发酵，也让台当局所喊出的所谓“踏实外交”破功。
“踏实外交”破功
据台湾《中国时报》5月2日报道，民进党执政不到两年，丢失3个所谓“邦交国”，而时机点的选择让相关举措更具警告意味。比如，圣多美和普林西比与台湾在2016年底“断交”，正好是蔡英文来年1月访问尼加拉瓜等中美洲4国前2周；蔡英文返台后不到半年，巴拿马径自宣布与大陆建交；而此次蔡英文刚结束斯威士兰访问，多米尼加跟着巴拿马脚步说“再见”。
不过，台湾与多米尼加“断交”也透露几点讯息。首先，大陆经济崛起，与中南美各国贸易往来早已超过台湾，与大陆建交也不难想象。
其次，台湾与多米尼加“断交”再次证明，蔡英文喊出的所谓“踏实外交”完全破功，这形同再次给民进党当局敲警钟，可预见台湾与多米尼加“断交”或只是大陆震慑“台独”的开端，未来还将出招。
另据台湾中时电子报5月2日报道，继多米尼加断绝与台湾所谓的“外交关系”之后，19个“邦交国”中还有哪些应列入警戒区？台湾政策研究基金会外事及防务组召集人林郁方认为，拉美一带最需要注意，如海地、洪都拉斯之前都被点名，先前巴拿马与台湾“断交”，等于在该区“打了一个缺口”，此次即为“巴拿马效应”发酵。
淡江大学国际事务与战略研究所所长李大中则指出，应该还会有“断交”的可能性，虽不是短期内一次多个国家的“雪崩外交”，但会是“融冰式”的情况。
两岸高于外事关系
据台湾联合新闻网5月2日报道，淡江大学国际研究学院院长王高成表示，前有巴拿马，后有多米尼加，这也反映大陆对台湾最近一些作为的不满，一是行政机构负责人赖清德频频自称为“台独工作者”，引发大陆严重批评。另一方面是美国大打“台湾牌”，如不久前美国才签署所谓“台湾旅行法”、外传美国高层可能赴台等都令大陆不满。
拉丁美洲研究所所长宫国威表示，台湾对美国不必寄予太多希望，美国也没有能力阻止多米尼加与大陆建交，台湾筹码有限，要稳固外事关系还是要回到两岸关系上。
另据台湾《中国时报》5月2日报道，台湾与多米尼加闪电“断交”，再次验证“两岸关系是外事政策上位”说法。台当局前外事关系负责人钱复多次表明，两岸关系不好，台湾外事空间难有出路。过往马英九依此原则，让台湾取得弹性空间，如今蔡英文“外事活动高于两岸”，让其寸步难行。
钱复对两岸关系好坏变化及台湾外事空间大小多有体悟。早在1991年，他便提出大陆政策位阶要高于外事政策说法，直言台湾发展系于两岸关系发展。
钱复曾言，无论谁是台湾外事关系负责人，都无法保证台湾百姓安全，“外事政策好也好不到哪，坏也坏不到哪，就是这样”。外事活动政策只是台当局政策的一个环节，但“大陆政策则决定台湾未来走向，攸关台湾兴亡，位阶应高于外事政策”。
钱复深刻感受两岸关系的改善，对拓展外事关系绝对是正面，如两岸关系改善，台湾想进世卫大会等问题都可能迎刃而解。
报道称，毫无疑问，没有国家会牺牲自身利益，为台湾与大陆对抗，这是现实。马英九时期积极改善两岸关系，让台湾取得更多弹性外事空间，反观民进党执政后频失“邦交国”，更不用说台湾遭国际组织拒之门外。
多米尼加驻北京贸发处代表吴玫瑰1日受访直言，多米尼加2012年就想与中国大陆建交，但鉴于两岸“特殊情况”才没付诸实行。铭传大学两岸研究中心主任杨开煌说，蔡英文把两岸关系放在区域、“国际角度”看待，结果就是“邦交国”流失、外事空间萎缩。钱复的话是自身外事活动实务经验的启示，亦是台湾生存法则。
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