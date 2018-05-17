日本一季度经济负增长 28年来最长扩张周期终结

外媒称，日本政府公布的数据显示，由于私人消费和商业投资疲弱，2018年前3个月日本经济萎缩，结束了该国28年来最长的一轮连续增长周期。
据美国《华尔街日报》网站5月16日报道，今年1至3月日本经济折合成年率萎缩0.6%，这是2015年第四季度以来日本经济首次出现萎缩；2017年第四季度的经济增速被修正为增长0.6%。
此前，在日本央行激进货币宽松措施等经济政策推动下，日本经济似乎终于摆脱了数十年来停滞不前的局面。
据共同社5月16日报道，日本内阁府16日公布的今年一季度国内生产总值（GDP）初值显示，剔除物价变动因素后一季度GDP实际减少0.2%，换算成年率为下滑0.6%，9个季度来首次呈现负增长。这是由于个人消费与企业设备投资减少，住宅投资也表现低迷，内需总体乏力。
经济再生担当相茂木敏充就国内经济形势发表谈话称，“认为正在温和复苏的观点不变”。越来越多的民间经济分析师认为经济减速是临时性的，将重新走向复苏，然而美国保护主义政策等风险因素较多，前景不透明度增加。
报道称，从GDP各项数据来看，个人消费环比下滑，两个季度来首现负增长。除了智能手机表现低迷外，蔬菜价格暴涨也打击了消费。设备投资受通信设备减少的影响下滑了0.1%，6个季度来首次转为负增长。住宅投资下滑2.1%。
出口增长0.6%，连续3个季度保持增长，但增幅较去年第四季度的2.2%有所收窄。面向亚洲的智能手机相关出口减速。
据《日本经济新闻》网站5月16日报道，日本内阁府16日发表的一季度GDP快报值显示，在剔除物价波动影响后，实际GDP同比下降0.2%，换算成年率为下降0.6%，时隔9个季度下滑。消费、设备投资、住宅投资萎靡不振，内需欠缺强劲势头。同时出口增长也出现放缓。
报道称，从实际GDP的构成来看，内需拉低0.2%，外需的贡献度为拉高0.1%。按具体项目来看，个人消费时隔两个季度下滑。生鲜蔬菜价格上涨和实际工资增长乏力打击了消费者心理。
出口增速放缓至0.6%。一方面，对欧洲汽车出口出现扩大。另一方面，半导体相关领域的调整产生负面影响。进口增长0.3%。由于日本国内需求增长，进口量增加。
报道称，设备投资下降0.1%，时隔6个季度下滑。生产活动复苏缓慢，设备投资需求增长乏力。住宅投资下降2.1%。住宅开工建设下滑产生负面影响。
据共同社5月15日报道，日本央行行长黑田东彦15日在众院决算行政监视委员会会议上，暗示了在实现2%通胀目标前有可能修改把长期利率控制在零左右的现行货币宽松政策。他就长期利率的操作目标称：“我认为，并非在实现2%物价目标之前，无论发生什么都要死守。”
黑田同时指出，最近生鲜食品除外的消费者价格指数同比涨幅仅在1%附近，距离2%的目标相去甚远，强调“我认为眼下完全不会变动操作目标”。
报道称，关于央行的大规模货币宽松措施，由于担忧低利率长期化导致财政纪律松弛和银行经营承压等副作用，市场上出现了应该制订结束宽松的“退出”战略的意见。
对于“退出”战略，黑田迄今反复主张“现阶段介绍具体操作和时间将会引发混乱”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost