美方称继续筹备美朝峰会 韩美演习将照常进行

据路透社5月16日报道，白宫发言人萨拉·桑德斯16日说，美国仍希望拟议中的与朝鲜最高领导人金正恩的会谈能够举行，但美国总统特朗普作好了进行艰难谈判的准备。
报道称，桑德斯在接受福克斯新闻频道采访时说：“我们仍希望这次会谈能够举行，而且我们将继续沿着这条路走下去，但与此同时，我们作好了进行艰难谈判的准备。”
她说：“如果举行会谈，总统已经作好准备。如果不举行会谈，我们就将继续采取目前实施的极限施压方案。”
另据英国《每日电讯报》网站5月16日报道，朝鲜警告说朝美峰会因美国的军事演习可能被取消，这一消息让美国国务院措手不及，它称没有接到会谈取消的“正式或非正式”通知。国务院发言人说，美国官员将继续为特朗普与金正恩的首脑会谈作准备。
此外据韩联社5月16日报道，韩国外交部长官康京和16日上午应美方请求与国务卿蓬佩奥通电话，就朝鲜当天通知韩方推迟高级别会谈等双方共同关心的问题交换意见。
康京和表态称，韩国政府切实履行《板门店宣言》的决心坚定不移，将敦促朝方尽早为朝鲜半岛的和平与繁荣而参加高级别会谈。
蓬佩奥感谢韩方说明立场，并表示美方将在留意朝方措施的同时继续筹备朝美首脑会谈。
报道称，两国外长同意继续保持密切协作，力争在韩朝首脑会谈成果基础上办好朝美首脑会谈，以期实现半岛完全无核化，建立和平机制。
韩联社5月16日还报道称，韩国统一部16日以发言人名义发表声明，就朝鲜单方面决定无限期推迟原定于当天举行的韩朝高级别会谈一事表示遗憾，并敦促朝方早日重启会谈。
又据韩联社5月16日报道，韩国国防部长官宋永武16日上午在首尔国防部大楼紧急会见韩美联合司令部司令文森特·布鲁克斯，双方就朝鲜以韩美举行“超级雷霆”军演为由无限期推迟韩朝高级别会谈进行了磋商。
报道称，韩国国防部在双方会晤后发布消息称，韩美“超级雷霆”联合演习照常进行，韩美在此问题上不存在分歧。据悉，双方还一致认为，韩朝关系逐渐恢复正常对半岛和东北亚安全及朝美关系带来积极影响，韩美有必要为此密切合作。
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