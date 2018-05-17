特斯拉成立上海独资子公司 或成中国放宽外资限制第一例

外媒称，美国特斯拉汽车公司在上海设立了单独出资的中国法人。中国相关部门14日公布了这一消息。预计特斯拉下一步将筹建计划中的新工厂。中国宣布在汽车领域逐步取消出资限制，这对希望通过单独出资来进入中国的特斯拉构成利好。
据《日本经济新闻》5月15日报道，“特斯拉（上海）有限公司”于5月10日正式获得中国相关部门批准。注册资本为1亿元人民币，总部设在上海市浦东新区。特斯拉上海公司是香港法人“特斯拉汽车香港有限公司”的全资子公司。
报道称，特斯拉今后将以上海为基地，经营纯电动汽车（EV）的生产和面向EV的电池开发等业务。有分析认为，除大型电池工厂“超级工厂”外，该公司还将设立新工厂，承担从零部件生产到车辆组装等工作。特斯拉力争在中国这一庞大市场进一步扩大市场份额。
报道称，引领电动汽车潮流的特斯拉迄今为止一直在研究进入全球最大电动汽车市场——中国，但受到外资股权规则的阻碍而一直没能实现。但中国进入2018年以后宣布将在汽车领域取消以往外资股权不能超过50%的限制。特斯拉此次通过单独出资进入中国，被认为和这一政策相关，很可能成为放宽限制的第一家适用对象。
据路透社5月14日报道，随着中国准备取消对外资持股新能源汽车业务的限制，特斯拉汽车公司已在上海注册一家新电动汽车公司。
据提交给国家企业信用信息公示系统的文件显示，新公司在5月10日注册。文件显示，新公司将专注于电动汽车、零部件和电池业务。
报道称，这家美国汽车生产商一直在进行旷日持久的磋商，希望在上海建厂以便在中国本土生产汽车，从而帮助提升其在中国电动汽车市场的地位，并免去高额进口关税。
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