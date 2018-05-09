马来西亚今日大选 马哈蒂尔再度出山 对决”徒弟“纳吉

因热门看点众多，这次选举已经成为马来西亚自独立以来选情最为胶着的一场大选。
经济是纳吉的一张好牌
这是马来西亚1957年独立以来的第14次大选，近1500万登记选民将投票选举国会下议院222个议席和州议会505个议席。过去60年，以马来民族统一机构（巫统）为核心的执政联盟从未让政权旁落。
国阵和纳吉这次打出的是一手经济牌。对于执政联盟来说，马来西亚近来亮眼的经济表现依旧是吸引选票的重要磁石，许多选民把经济作为投票的风向。
现年64岁的纳吉7日在一篇文章中写道，自他2009年出任总理以来，政府共创造了270万个工作岗位；2010年以来经济平均增长5.4％，这一表现“发达经济体都求之不得”；政府还通过发放援助金等方式帮助低收入群体。
纳吉同时批评反对党联盟不切实际的承诺，如废除商品与服务税。纳吉说，这一税种去年给马来西亚政府带来430亿林吉特（约合109亿美元）税收。
马哈蒂尔自己就是一张牌
而对于反对党联盟来说，他们认为马哈蒂尔这个名字，就是一张“王牌”。
1925年出生的马哈蒂尔是本届大选中最年长的候选人，1981年至2003年担任总理22年，是马来西亚任职时间最长的总理。担任总理期间，他致力于发展经济和国家现代化建设，至今仍得到许多马来西亚人尊敬。
卸任后，马哈蒂尔没有远离政治，与继任的两任总理阿卜杜拉·巴达维和纳吉先后闹翻，两次退出巫统。
纳吉的父亲、马来西亚第二任总理拉扎克对马哈蒂尔有知遇之恩，马哈蒂尔也曾悉心栽培纳吉，被称作是纳吉的政治导师。纳吉出任总理后，这对“政治师徒”曾有一段“蜜月期”。然而，围绕纳吉主导设立的国家投资基金“一个马来西亚发展公司”卷入巨额负债风波，马哈蒂尔指责纳吉贪腐，要求他下台，纳吉则否认有不法行为。两人最终走向决裂。
2016年，马哈蒂尔再次退党，随后与曾被他革职的反对党领袖、前副总理安瓦尔携手。今年初，反对党联盟推举马哈蒂尔为总理候选人。反对党联盟希望借助马哈蒂尔的声望，“撬开”巫统在乡村地区的“铁票仓”，争取占人口多数的马来人支持。
投票前夜师徒还将再斗
虽然未曾失手，但最近两次大选的经历让执政联盟越来越感受到实质性的挑战。
2008年，国阵失去了长期保有的国会下议院三分之二议席优势；2013年，国阵的总得票率不及反对党联盟，只是凭借单个议席选举中简单多数获胜的选举制度，才得以在议席数上占优继续执政。对于寻求连任的现任总理纳吉而言，扭转这一局面并不轻松。
反对党联盟在选战中不断批评国阵政府的政策导致普通民众生活负担增加，抱怨选举不公。马哈蒂尔在选举活动期间还持续把矛头对准纳吉，甚至攻击他“出卖马来西亚主权”。对此，纳吉多次表示，对外合作有利于马来西亚发展。
在7日文章中，纳吉写道，马哈蒂尔与反对党联盟相互利用，“同床异梦”。
两人8日晚还有一场争斗。两人将各自发表演讲，为争取选票作最后努力。对于马哈蒂尔而言，这可能是他最后一次挑战总理职位；对纳吉而言，这次选举结果也将决定他的政治生涯。
此前，马来西亚多个独立机构判断，国阵在本次选举中仍占上风，但随着投票日接近，选情迷雾反而越来越浓。谁也说不清楚，这次大选将证明“姜还是老的辣”还是“青出于蓝胜于蓝”。
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