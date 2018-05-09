“世卫大会”无缘台湾 蔡英文：不需挫败 继续努力

今年的“世界卫生大会”(WHA)报名截止，台湾确定没有收到邀请函。台湾总统蔡英文表示，台湾继续努力，“不需要有挫败感和失败主义”。
世界卫生大会(WHA)报名截止日为5月7号，台湾直到最后一刻都没有收到邀请函。在台湾的总统蔡英文接受“台视”专访时表示，为什么替台湾讲话的人，声音愈来愈大？这就表示台湾有实力，且尽心尽力的贡献力量到国际社会，不论在医疗或者产业、农业等，各项都可以做得到。或许台湾一时进不了WHA，但是国际间的支持愈来愈强。对台湾来讲，台湾继续努力。到了有一天，这些机构不得不考虑，就算受到再强的政治压力都必须接受台湾。
蔡英文：“我也不觉得需要有那种挫败感，也不要有失败主义，我们要的就是持续不断努力。虽然一时不能进去，但国际社会很多人是感激我们的也知道我们的重要性，这就是台湾存在的价值。”
蔡英文还进一步举例，日前朝韩领导人会面，两位领导人见面的时候，一位称对方是总统先生，一位称对方是委员长，“他们相互能够尊重对方，是一个对等的见面。”蔡英文重申，希望在对等、相互尊重、不设政治前提的情况下“坐下来谈”，这就是和平的开始。
蔡英文：“如果不接触、不坐下来谈，我们只是在遥远的角落里面去猜对方的意图，那真的是很危险的事情。近来有一些地区发展的事件，尤其和台湾有关的事件，中国大陆方面做的解读都不尽然正面，很多的时候都是负面解读，这对双方的关系来讲并不好。”
蔡英文说，把这些误解化除，就不会有误判，也不会有大家很担心的冲突产生。
对于台湾今年不能加入WHA，中国大陆主导涉台事务的国台办发言人安峰山7号表示，“民进党当局迄今拒不承认体现一个中国原则的‘九二共识’，台湾参加世卫大会的政治基础不存在，不能参会的责任完全在民进党当局。”
在台湾的行政院发言人徐国勇回应表示，台湾是主权独立的国家，面对中国蛮横打压，不可能屈服：“对于中国用所谓的‘九二共识’等等，用这些政治意识强压在台湾人民的健康、人权上，我们表达最大的抗议跟遗憾。”
台湾医师公会全联会秘书长王必胜即将启程赴日内瓦，参加世界卫生组织(WHO)宣达团向国际发声。王必胜对于中国大陆抢先在台北时间8号凌晨截止日前，就宣布台湾无法参加WHA表示，世界卫生组织(WHO)实质就是中国在主导。就他的观察，许多欧美等国已经看不下去。
王必胜：“他们做得有一点应该是非常过头跟粗鲁，它要显示对国际组织的控制力，要显示我就是这样不然，你要怎样？它要显示，你就是不听我的话、不承认‘九二共识’就这个样子。”
今年WHA(世界卫生大会)将于21日到26日，在日内瓦举行。WHA是世界卫生组织（WHO）最高权力机构，每年开会一次，决定WHO政策方向。
虽然台湾未获世界卫生大会邀请，负责掌管卫生健康部门的卫福部“世卫行动团”仍将如期出发，并且会安排与多个友邦以及友好国家的双边会谈。
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