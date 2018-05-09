文在寅送金正恩U盘 内含“朝鲜半岛新经济地图”

港媒称，在上个月韩国与朝鲜的历史性峰会期间，韩方提出了一份关于经济一体化的详细蓝图。
香港《南华早报》网站5月8日刊登题为《首尔向金正恩提出将朝韩经济与中国联系在一起的宏大方案》的报道称，4月27日，韩国总统文在寅在板门店送给朝鲜领导人金正恩一个U盘，其中含有一份“朝鲜半岛新经济地图”。
报道称，该计划包含三条经济带，其中一条连接朝鲜半岛西海岸与中国，使得该地区成为一个物流中心；一条连接朝鲜半岛东海岸与俄罗斯，以进行能源合作；另一条位于目前的边境地带，以促进旅游业。
报道指出，虽然韩国总统府消息人士没有提供关于U盘所含信息的进一步细节，但他们证实，该计划与文在寅去年的“柏林讲话”一致，当时文在寅在到访柏林期间勾勒出自己对朝鲜的基本立场。
来自文在寅所在执政党共同民主党的议员朴炳锡说：“这份新经济地图包括朝韩与中国东北地区之间的铁路，铁路一直延伸至欧洲。”
报道称，该计划的一部分涉及建设一条始于朝鲜半岛西南端的木浦的铁路，经由首尔、平壤以及朝鲜新义州特别行政区，随后抵达北京。
报道认为，北京可能会欢迎首尔的提议，因为该提议符合中国加强经济可持续发展以及振兴东北“锈带”这一国家核心利益。
报道指出，改善东北地区的物流将令中国受益，因为该地区连接公海的通道在地理上被朝鲜半岛和俄罗斯远东地区阻挡。
报道称，朝鲜经济也与中国东北地区密切相关，开放这个国家的市场可以为靠近中朝边境的中国省份提供新机遇。
辽宁省社会科学院一名研究员说：“该计划将对中国东北地区产生巨大影响，因为它将把该地区转变成东亚的一个物流中心，该中心将成为该地区经济快速发展的动力。”
该研究员说：“东北是中国经济潜力最大的地区。铁路将从海外引来无数投资，有助于经济腾飞。”
报道称，不过，观察人士补充说，该计划需要金正恩接受首尔对无核化的定义，即彻底、可验证且不可逆地废除朝鲜核计划。
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