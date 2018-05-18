白宫：金正恩想谈我们就去 但方向盘不在朝鲜手中

白宫周四（5月17日）表示，川普政府正按原计划推进美朝峰会，如果金正恩准备去新加坡会晤川普总统，川普将会赴约。但是，首脑会谈的主动权不在朝鲜手中。
周四，白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在新闻发布会上表示：〝如果朝鲜人想会面，我们会去那儿。〞
美韩峰会已确定6月12日于新加坡举行，但朝鲜方面于当地时间周三忽然威胁，正在进行的美韩联合军演对朝鲜构成了挑衅，他可能会取消与川普的会晤。朝鲜还无限期推迟了本该举行的韩朝部长级会谈。
朝鲜还警告，如果美国继续要求朝鲜〝单边〞核裁军，也会造成首脑会晤取消。
不过，桑德斯表示，美国政府正在推进峰会的准备过程，〝我们这方没有任何变化〞，川普已经准备赴约。
川普此前曾说过，〝川金会〞可能最终不会发生。对于朝鲜的威胁，他表示，川普政府并未直接收到朝鲜的通知。
桑德斯告诉记者，尽管朝鲜发出威胁，但是，川普政府正继续实行〝极限施压〞。她驳回了朝鲜掌控〝川金会〞是否举行的观点。
桑德斯指出，事实绝非如此，〝他们当然不在驾驶座上〞。是朝鲜提出谈判邀请，美国接受了而已。如果朝鲜高兴见面，美国很乐意奉陪；如果他们不愿意，那么，正如川普所说的，〝等着瞧〞。美国不会中断最大化施压。
桑德斯补充说，尽管朝鲜努力争取槓杆效应，但是，她并不知道，朝鲜能够凭藉何种能力、形式或风格，在这一过程中坐到驾驶座上去。
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