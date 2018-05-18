特朗普拟坚持要求朝鲜实现无核化 无意让步

美国总统特朗普16日在白宫对媒体表示，拟坚持在计划6月举行的史上首次美朝首脑会谈中要求朝鲜实现无核化的方针。尽管朝方警告称若美国单方面强行要求弃核将取消会谈，但特朗普并不打算做出让步。不过他回避就会谈的实现明确表态，摆出了谨慎关注朝方态度的姿态。
美国政府高官表示首脑会谈有望举行，但同时估计美朝谈判形势将十分严峻。美方打算在探明朝鲜真实意图的同时为实现“完全无核化”推进准备工作。
警告可能取消美朝首脑会谈的朝鲜高官谈话通过朝鲜中央通讯社发表，但特朗普表示“我们没有收到通知，什么都没有看到和听到”，强调没有在美朝谈判中直接被告知。关于朝鲜的意图，他重申“我要看看接下来会发生什么，过段时间或许就知道了。”
美国总统国家安全事务助理博尔顿16日在广播节目中称，“不会让完全且可验证、不可逆的无核化目标后退”，并表示将为美朝首脑会谈取得成功竭尽全力。关于朝鲜发表的谈话，他表示“问题在于这是否表明（朝鲜）没有认真对待无核化目标”，表示拟加紧分析在南北首脑会谈中做出完全无核化表态的朝鲜想法是否有变化。
朝鲜第一副外相金桂冠在谈话中点名谴责博尔顿，对此博尔顿毫不客气地称“他在六方会谈中也是有问题的人物”，并表示“过去他们也说我是人渣，已经习惯了”。
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