马来西亚警方夜查纳吉私宅 出动“囚车”引发猜测

马来西亚警方16日晚突然对刚刚卸任的前首相纳吉位于吉隆坡的私人住宅展开搜查。据路透社17日报道，至少十多名警察于16日晚进入纳吉的家中展开搜查，当时纳吉刚从清真寺回来。搜查持续到17日凌晨。当地媒体称，搜查期间，警方“囚车”出现在纳吉私宅附近，外界纷传“纳吉可能会被捕”。对此纳吉方面17日回应称，警方没有逮捕任何人，搜查后也没带走文件，而是带走了一些女用手提包、礼物和衣服等物品。
马来西亚《星洲日报》17日报道说，马警方商业调查部16日晚兵分五路，同时突击搜查与纳吉相关的五处地点，除了纳吉的私宅，还搜查了他位于布城的办公室、官邸及他亲属的两处房产。大批警员16日晚抵达纳吉的住宅搜查时，现场可见十余辆警车，其中一辆警用卡车是俗称“囚车”的“黑玛丽亚”，更让人觉得警方的行动非同寻常，外界传出警方可能会逮捕纳吉夫妇的说法。
马来西亚全国警察商业罪案调查总监拿督阿玛星17日证实，警方对纳吉的私宅确实进行了搜查，但他不愿透露警方要找什么。据马来西亚“当今大马”网站17日报道，纳吉的律师格雷瓦尔在当天凌晨4时多离开纳吉私宅，并对现场媒体表示，警方未告知调查援引了什么法令，他认为警方是在反洗黑钱法令下展开的调查。对于搜查为何耗时一夜，格雷瓦尔表示，这是因为纳吉的私宅很大，警方仔细搜查了每一个房间。他还表示，纳吉及家人都很配合警方，警方的行动也很专业。
《马来邮报》17日称，接近纳吉的人士炮轰当局，称警方在斋戒月第一天采取行动非常不恰当。同情纳吉的消息人士认为，无论如何警方都应该给予这位前首相应有的尊重，“这很不应该，为何他们不能早点搜查，他（纳吉）必须准备早晨（封斋前）的食物”。根据他提供的照片，警方搜查期间，穿着去清真寺祈祷衣服的纳吉在沙发上累得睡着了。这名消息人士抨击首相马哈迪称，“看来马哈迪已成功报复。我希望他在哪里都能睡得着。”
对此，马哈迪17日称，警方有自己的标准作业程序，也有足够理由展开搜查。据马来西亚“星洲网”报道，马哈迪表示，“我不知道他们（警方）是否应该在晚上去，但我的指示很清楚，即不折磨人并以正当方式进行。”
在9日举行的马来西亚全国大选中，马哈迪领导的反对派希望联盟及其政党伙伴赢得大选，马哈迪随后宣誓就任首相。新政府一上台就开始着手调查前首相纳吉卷入的“一个马来西亚发展公司”腐败案（一马案）。
西方媒体2015年爆料称，由纳吉一手创立的马来西亚国家投资基金“一个马来西亚发展公司”存在经营不善及官员侵吞公款等丑闻，引发马来西亚公众愤慨。按照美国司法部的说法，2009年至2014年，“一个马来西亚发展公司”多达45亿美元遭侵吞，其中7亿美元汇入纳吉的账户。
马哈迪17日宣布，反贪污委员会（反贪会）前副主席苏克里将出任反贪会主席。苏克里曾因参与调查一马公司案而遭纳吉布政府调职并在2016年退休。新加坡《联合早报》称，反贪会2015年3月开始调查一马案，多名参与调查的官员后来都被调职或勒令退休。
美国《华尔街日报》17日称，马哈迪此前一天表示，调查人员掌握了一马案的重要证据，并将与调查此案的其他国家合作，希望能找回大部分资金。马哈迪还表示，他了解到纳吉和其他人的众多不当行为，警方会在适当时候逮捕相关人员。目前，包括瑞士、美国在内的多国都在调查一马案。路透社15日援引瑞士检方发言人的话称，为了展开有效合作，瑞士方面希望尽早与马来西亚新政府接触，推动协同调查。
“美国之音”称，纳吉自从上周在大选中失败后，实际上被软禁在家。警察对通往他私宅的道路实行交通管制，并检查进出车辆和人员。12日，马哈迪下令禁止纳吉及其妻子离境。同一天，马警方还搜查了纳吉亲属位于吉隆坡的一处高档公寓。
但马来西亚“当今大马”网站17日报道称，当天晚7时许，数辆轿车在警方护送之下从纳吉私宅离开。消息人士透露，纳吉与家人当时在其中一辆车上，准备在外开斋。纳吉的律师格雷瓦尔也重申，警方只是在住处搜查证据，纳吉仍有行动自由。（环球网）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost