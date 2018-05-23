伊朗为维护核协议寻求中方支持

台湾“中央社”5月21日刊文称，在美国总统特朗普宣布退出涉及伊朗的核协议后，伊朗正寻求中国理解，希望中国维护有关协议。
文章称，香港《南华早报》21日在报道中引述伊朗驻华大使哈吉的话说，北京在维护这项协议上有正面作用。他还呼吁北京加强与伊朗的经济联系。
他说，伊朗希望签署协议的其他国家继续执行协议，履行义务。
美国总统特朗普月初宣布美国退出伊朗核协议，同时宣告美国对伊朗重启经济制裁。
这项协议要求伊朗减少浓缩铀库存，并限制使用生产浓缩铀的离心机。美国和其他国家同意以解除大部分经济制裁作为交换。
文章称，美国退出伊朗核协议后，欧盟正协调6国于25日在维也纳举行会议，讨论执行协议相关问题。中国外交部21日证实，北京将派员出席会议，继续致力于维护和执行全面协议。
外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，欧盟作为伊核问题全面协议执行协调员，正协调伊、中、俄、法、德、英于25日在维也纳举行联合委员会会议，讨论执行全面协议相关问题。
他说，中方将继续致力于维护和执行全面协议。
伊朗官方稍早前表示，会议将讨论美国退出协议的影响，以及其余各方如何继续履行协议。
据路透社消息，多名欧盟消息人士日前否认将讨论新的伊核协议来取代现有的协议内容，并透过向伊朗提供经济援助以换取伊朗的让步。
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