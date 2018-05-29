事故频发令七成美国人不信任自驾汽车

西媒称，在汽车制造商和科技企业加快自动驾驶汽车研发速度的同时，美国民众对此类汽车的恐惧感也在加剧。
据埃菲社华盛顿5月26日报道，自动驾驶汽车已经变成一条新战线，全世界主要汽车制造商以及包括谷歌、苹果在内的技术巨头都希望能够占得先机。
报道称，福特公司等制造商已经公开表示到2021年将把全自动驾驶汽车投入市场。为了达到这一目标，各大企业纷纷加快在现实环境中对自动驾驶汽车及相关技术的测试，测试地点包括亚利桑那州、加利福尼亚州和宾夕法尼亚州等地。
然而，增加在公共道路上的测试也导致与自动驾驶汽车有关的事故数量增加。例如，今年3月18日，优步公司一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州与一名行人发生碰撞，导致这名49岁的行人不幸身亡。
报道称，此类事件正在消磨美国民众对自动驾驶汽车的信任感，因为研发自动驾驶汽车本就是为了大幅减少公路交通事故。
美国汽车协会本周公布的一项调查结果显示，73%的美国驾驶员表示自己不会坐上一辆全自动驾驶汽车。在短短半年时间里，这个比例就比去年年底提高了10个百分点。
此外，美国汽车协会还表示，63%的美国成年人表示，在获知有自动驾驶汽车行驶在道路上的情况下，自己骑自行车时会感到更不安全。
专家指出，尽管让道路变得更加安全仍然任重而道远，但消费者依然对安全问题抱有较高期望。
调查结果表明，任何一场与自动驾驶汽车有关的交通事故都将有损消费者的信任。要想实现自动驾驶汽车被大众广为接受的目标，消费者的信任感将起到至关重要的作用。
美国汽车协会指出，致力于研发自动驾驶汽车及相关技术的企业正在犯错误。一方面，对自动驾驶系统分类混乱，掩盖了不同制造商生产的自动驾驶汽车具有不同性能特征的事实。另一方面，过度宣传和夸大现有技术的现实可能性。
例如，特斯拉公司通常为自动驾驶汽车装配“自动驾驶”（Autopilot）系统。本周两个消费者权益保护组织指控特斯拉在广告宣传中向美国公众隐瞒实情，让消费者以为该系统比实际情况更加安全。
上述组织指出，特斯拉公司在将装配有Autopilot系统的汽车作为自动驾驶汽车销售的同时，仍然要求驾驶员在该系统启动的时候应当时刻手握方向盘并随时关注路况。然而，美国国家交通安全委员会对2016年5月特斯拉自动驾驶汽车在佛罗里达州致人死亡事件的调查报告显示，该系统会导致驾驶员过度依赖。这种设计让驾驶员长时间脱离驾驶工作，导致驾驶员无法时刻将制造商的提示和警告铭记于心。
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