英媒总结石油增产的五大关键问题 焦虑不安或成常态

英媒称，石油输出国组织（欧佩克）和俄罗斯正在进行讨论，打算将石油产量每天最多增加100万桶，此举旨在缓解原油价格上涨过快带来的担忧。
双方将于下个月在维也纳召开会议，届时有望敲定增产计划。
英国《金融时报》网站5月26日刊登了该报能源市场主编戴维·谢泼德的文章，针对此次维也纳会议，总结了五个石油产量增加的关键问题。
1.为什么现在讨论增加产量？
本月，石油价格跃升至每桶80美元以上，这源于两大事件的推动：一是欧佩克成员委内瑞拉的产量大幅下降，该国的经济和政治危机重创了国有的委内瑞拉石油公司；二是美国再度制裁伊朗的可能性，而伊朗是欧佩克第三大产油国，这加剧了人们对石油市场将迅速收紧的担忧。
欧佩克和俄罗斯自2017年初以来一直携手减少石油供应，希望结束造成此前三年油价低迷的产量过剩，现在产量的下降幅度超过了它们最初的预期。
油价上涨对于主要产油国来说是有利的，但是这招致了美国总统唐纳德·特朗普的愤怒回应，因为这导致美国的汽油价格上涨（尽管美国的页岩油生产商对此没有那么担心）。
欧佩克的支柱沙特阿拉伯尽管希望坚挺的油价可以为其雄心勃勃的经济和社会改革计划提供资金支持，但不太可能希望激怒华盛顿，特别是在美国退出与伊朗的核协议、瞄准利雅得的这个最大竞争对手之时。
2.欧佩克和俄罗斯打算在多大程度上增加供应？
对于石油交易商来说，这是一个涉及数百万（或许是数十亿）美元的问题。提高产量的细节很可能在6月22日下一次正式会议召开前逐步敲定。参加6月会议的将是欧佩克成员国的部长和一个由俄罗斯牵头的联盟。
熟悉沙特和俄罗斯之间讨论的人士25日说，目前已经提出的一个建议是每天最多100万桶。但是，最终的数字有可能会低一点。
3.有多少闲置产能？
看涨的交易商警告说，如果今年下半年提高产量，那么欧佩克和俄罗斯可能在市场迫切需要前就降低它们的闲置产能。
如果交易商们惊慌失措，认为供应再次中断时将剩不下多少储备，那最终有可能推动价格上涨。
国际能源署说，截至今年3月，欧佩克拥有每天340万桶的闲置产能，其中沙特占64%，这表明还有一些喘息空间。
但是，许多交易商认为，在避免因过度开采而损坏油田的情况下，能够纳入各国稳定产量的闲置产能要比上述数字低得多。
4.对冲基金将作何反应？
下注油价继续上涨的对冲基金在两大基准原油期货合约上持有将近10亿桶原油的头寸。
交易商和分析人士说，有些对冲基金现在可能选择退出，尽管仍然存在一些看涨因素。
瑞士石油矩阵咨询公司的奥利维耶·雅各布说，此前的核心推断是沙特将继续允许价格上涨——这支持原油价格将持续涨到每桶100美元以上的观点，现在看来这一观点不得不加以修正。
5.油价将何去何从？
提高产量的消息传出后油价立即下跌，其中布伦特原油价格下跌3%，跌至76.62美元，是近两周来最低的。
随着未来增产的幅度越来越清楚，提高平均价格预测的银行可能要暂停一下。现在，所有目光都将聚焦在6月22日的维也纳，在此次会议上做出的决定很可能决定2018年剩余时间内的油价走势。
英国PVM石油经纪公司的斯蒂芬·布雷诺克说：“焦虑不安很可能成为常态。”
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