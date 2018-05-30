富士康IPO规模达43亿美元 创中国股市3年之最

港媒称，富士康工业互联网股份有限公司（工业富联）以43亿美元的规模首次公开募股（IPO）后，中国内地三大互联网企业阿里巴巴、腾讯和百度将成为其重要股东。此次IPO是3年来中国最大规模的内地上市活动。
据香港《南华早报》网站5月28日报道，据工业富联27日发布的公告称，互联网三巨头在这家云计算技术和工业机器人制造商各获配2178万股。
该公告显示，共有20个战略投资者合计分配了5.908亿股。以发行价每股13.77元计算，阿里巴巴、腾讯和百度的持股价值达3亿元，锁定期为3年。
报道称，北京一直积极地鼓励新经济行业的大公司在国内上市，因为看到许多知名公司选择在纽约及其他证券交易所上市。工业富联的IPO仅用时一个月便获得监管机构的批准，与大多数公司一般一两年的等待期形成鲜明对比。
工业富联是全球最大的电子产品代工制造商富士康公司的子公司，此次IPO计划发行19.7亿股A股，占其扩充后资本的10%。据其募股章程称，它计划将募集资金投向8个领域的20个投资项目，其中包括工业互联网、云计算、数据中心、5G无线网络和智能生产技术。
这将是自2015年6月金融服务机构国泰君安48亿美元的IPO以来，中国内地市场最大的上市活动。
此次IPO获配股数最多的是上海国投协力发展股权投资基金，该基金由中国最大的国有投资公司国家开发投资公司管理。在锁定期方面，上述配股中的50%在12个月内不得出售，其余配股的锁定期为18个月。
第二和第三大投资者分别是中央汇金（5809.7万股）和中国铁路投资（4357.2万股）。其他投资者还包括中国人寿保险（3409.4万股）等。
工业富联的公告显示，本次IPO战略配售发行数量为5.908亿股，占发行总量的30%。其余则通过线上和线下渠道面向公众和其他机构投资者出售。
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