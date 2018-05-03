“特金会”地点或本周宣布 特朗普称板门店意义极大

外媒称，美国总统特朗普1日说，他和朝鲜最高领导人金正恩历史性会晤的具体时间和地点可能会在本周末宣布。特朗普说：“我想接下来的几天可能就会宣布。”
据美联社5月1日报道，特朗普此前说，与金正恩的会面可能安排在5月底或6月初。本周早些时候，他曾说倾向于在韩朝非军事区会面，因为如果会谈成功，庆祝活动将会令人难忘。他还说，新加坡也是一个选项。
另据韩国《中央日报》网站5月2日报道，特朗普表示正考虑在板门店与金正恩会谈。美国考虑过瑞士、瑞典、新加坡、蒙古国、关岛等五个地方，最近还曾把备选地点压缩到新加坡和蒙古国这两个地方，但很早就把济州岛等韩国其他地方排除在外，以避免受到韩国政府的干预。
报道称，但现在情况发生了改变。特朗普4月30日上午发推特称“会谈场地选在位于韩朝边界的和平之家或自由之家，是不是比选在第三国更有代表性，更加重要，且更可持续呢？”当日下午，特朗普再次表示，在非军事区举行会谈“不仅可能，而且有趣，是个不错的想法”，“如果进展顺利，选在这个地方而不是第三国举行会谈，将非常具有纪念意义”。
报道称，特朗普之所以改变想法，很大程度上受到了韩朝首脑会谈“效果”的影响。据悉，韩朝领导人在象征分裂的板门店握手言欢的场面给特朗普留下深刻印象。板门店是冷战的象征，特朗普与金正恩如选在板门店会谈，将意味着地球上长期残留的冷战遗产消除，具有极大象征意义。此外，在安全警卫和便利性等多方面，板门店也优于第三国。
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