马克龙访澳加强防务合作 法澳首脑影射中国改变南太秩序

美媒称，法国总统马克龙和澳大利亚总理特恩布尔2日声称中国应尊重南太平洋“以规则为基础的”秩序。
据美联社5月2日报道，马克龙是在为期三天的澳大利亚之行中说这番话的。在他访问期间，法澳两国签订了一系列协议，包括一项加强防务关系的协议。
报道称，两位领导人估计还将讨论中国在南太平洋日渐扩大的影响力问题，澳大利亚担心中国对本地区基础设施项目的投资不断增加。
马克龙于3日动身前往新喀里多尼亚，这个由法国控制的岛屿位于瓦努阿图附近，将于今年围绕是否脱离法国成为独立的共和国举行公投。
报道称，马克龙和特恩布尔没有明确证实他们在悉尼的会晤中讨论了中国。但在联合新闻发布会上，有记者问到中国在南太平洋的行动时，两位领导人都着重强调在本地区依照法律行事的必要性。
马克龙称：“中国的崛起对所有人来说都是很好的消息。这对中国本身、对中国的中产阶级、对全球增长和地区增长都是好事。重要的是维护本地区以规则为基础的发展，尤其是印度-太平洋地区，同时维护本地区的必要平衡。”
特恩布尔称：“我们欢迎中国在本地区扩大投资，欢迎中国增长。但是，我们也信奉保护以规则为基础的国际秩序，信奉善治，信奉严格的准则，这些使我们所有人都能继续这个惊人的繁荣进程，这个进程因为法治才得以实现。”
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