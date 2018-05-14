太阳系发现“流亡”小行星 英媒：看起来很古怪

英媒称，太阳系在初始时期遗留下的一块碎片已经在距离地球40亿公里的地方被发现。
据英国《独立报》网站5月9日报道，2004EW95天体是一颗富含碳的小行星，目前位于柯伊伯带内，这是海王星轨道之外的一个寒冷区域。这是首次在如此遥远的地方发现这样的小行星。
报道称，天文学家怀疑，这个长度为300公里的天体形成于火星和木星之间的小行星带中，后来被驱逐到了太阳系的遥远区域。
在利用哈勃太空望远镜进行日常观测的时候，贝尔法斯特女王大学的天文学家韦斯利·弗雷泽注意到了他正在观察的某颗遥远小行星的异常现象。该校另一位研究人员、介绍这颗新小行星的论文的第一作者汤姆·塞卡尔说：“2004EW95天体的反射光谱明显不同于其他被观察的太阳系外层天体。它看起来十分古怪，促使我们进行更仔细的观察。”
利用欧洲南方天文台（ESO）甚大望远镜取得的测量数值，研究团队确定该天体是由碳组成的，这表明它起源于太阳系内层。
被称为氧化铁和页硅酸盐的矿物质的存在证实了这一假设。此前在柯伊伯带的小行星上还从未证实存在这两种矿物质，它们也成为表明该小行星最初形成于更接近太阳的地方的又一个指标。
这些研究结果发表在了美国《天体物理学杂志通讯》上。
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