将在新加坡举办的“特金会”备选酒店走红 首选地一天内订满

外媒称，新加坡总理李显龙11日与美国总统特朗普通电话，谈论下月特朗普与金正恩在新加坡会晤的有关事宜。
据共同社5月12日报道，新加坡外交部在一份声明中说，特朗普感谢新加坡主办这次美朝领导人会晤。特朗普同时表示，朝核问题在最近几个月里取得重要进展，希望会晤有助于找到一个解决方案。
报道称，声明还援引李显龙的话说：“新加坡很荣幸主办这次美朝领导人会晤，我们将尽全力推动会晤顺利、成功举行。这将是在确保朝鲜半岛持久和平与稳定的漫长过程中迈出的重要的第一步。”
与此同时，据新加坡《海峡时报》报道，在美朝领导人会晤的时间和地点宣布一天之内，两个会晤备选场地的酒店客房已经爆满。查询香格里拉大酒店和滨海湾金沙酒店网站的结果显示，截至11日下午，会晤前后几天这两家酒店的客房已经订满。
韩联社5月11日报道称，金正恩和特朗普的会晤地点选定新加坡，具体场所将在何处备受关注。新加坡《海峡时报》报道称，“特金会”的具体备选地或为香格里拉大酒店、滨海湾金沙酒店或圣淘沙名胜世界。
报道称，香格里拉大酒店是新加坡最豪华的酒店之一，香格里拉对话会在这里举行。每年举办国际会议的香格里拉大酒店在安全、物品准备和活动安排方面拥有丰富经验，因此成为朝美首选的会谈场地。
滨海湾金沙酒店2010年开业，内设高级赌场。新加坡此前为将旅游业范围扩至博彩业，与美国拉斯维加斯金沙集团携手推进酒店建设项目，因酒店规模巨大和外观别样，引发全球关注。酒店客房数达2500多个，三座扑克牌竖立状的塔楼顶起景色壮观的空中花园。由于金沙集团董事长谢尔登·阿德尔森是特朗普的金主，“特金会”谈判桌有可能摆在该酒店。
圣淘沙名胜世界度假村坐落于圣淘沙岛，是新加坡著名的旅游胜地，在安全和警备方面被认为适合举行会谈。它距樟宜机场不过20分钟车程，拥有世界最大的海洋馆、水上乐园和6家酒店。
另据英国《金融时报》网站5月11日报道，选择新加坡作为美朝领导人举行历史性峰会的地点，这被指是一个折中办法，可以为两位领导人提供安全保障、外交支持以及公平的谈判场所。
韩国世宗研究所研究员白学顺（音）说：“新加坡最吸引人之处在于这是一个政治上中立的地方。它一直是高层政治会晤的首选地点，原因有多方面，其中包括安全。金正恩显然更喜欢平壤或北京，但特朗普想避免给人产生他在会晤前就让步太多的印象。”
报道称，除了先进的基础设施和峰会设施，新加坡还可为两位领导人提供外交支持，因为美朝都在这里设有大使馆。专家说，直到2016年前，新加坡还允许朝鲜人免签入境。另外，新加坡对公众游行示威实行严格的法律，这使得反对两位领导人中任何一人的示威活动不大可能发生。
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