文在寅赴美沟通美朝峰会 将沟通半岛无核化路线图

外媒称，韩国总统文在寅21日下午启程赴美，将同美国总统特朗普举行首脑会谈。预计双方将就半岛无核化问题集中交换意见。这是文在寅就任以来第3次访美，也是他与特朗普的第5次会晤。
据韩联社5月21日报道，文在寅将于当地时间21日下午抵达，22日上午会见美国政府负责外交和安全事务的主要官员，当天中午同特朗普进行单独会谈，之后举行有两国幕僚出席的扩大会谈并共进午餐。2017年11月特朗普对韩国进行国事访问时，双方也曾进行约15分钟的单独会谈。
分析认为，考虑到朝美首脑会谈在即，朝美就无核化路线图矛盾有所升级等情况，预计本次会谈的时间会较长。预计两国领导人将集中就半岛无核化路线图进行沟通协调，在美国提出的一揽子无核化进程和朝鲜坚持的分阶段、同步走原则之间寻找契合点。鉴于朝鲜近期对韩美表示强烈不满，一度顺利进行的无核化进程受阻，预计韩美双方还将讨论化解矛盾和挽回局面的方案。
报道称，此前，韩美领导人于20日通电话，就朝鲜近期的种种态度深入交换意见，商定保持密切磋商，力促定于6月12日举行的朝美首脑会谈圆满成功。
另据德国新闻电视频道网站5月20日报道，美国总统特朗普和韩国总统文在寅希望通过密切合作，使历史性的朝美首脑会晤计划保持正轨。
报道称，文在寅将于22日访问华盛顿，继续和特朗普磋商。经过几个月的和解之后，朝鲜最近再次在冲突中提高了调门。朝鲜威胁取消计划于6月12日在新加坡举行的首次朝美首脑会晤。
新紧张局势的背景是特朗普的国家安全顾问博尔顿发表的言论。他建议朝鲜像利比亚那样，迅速将其核武器转移到美国或其他国家。然而，特朗普不支持这种说法。
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