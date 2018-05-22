挖沙导致领土流失? 西媒:印尼已被“挖走”25座岛

西媒称，地下盗沙活动愈演愈烈，非法沙子贸易已经让印度尼西亚开始遭受领土流失的危险。沙子是目前仅次于水资源的全球需求量最大的自然资源，甚至超过了化石燃料。全球城市快速扩张让沙子变得奇货可居。而对沙子的过度开采也给自然环境带来破坏性影响。
据西班牙《国家报》网站5月20日报道，印尼是一个由1.75万座岛屿组成的国家，尤以巴厘岛、吉利岛和龙目岛风光最为宜人。然而，这个人间天堂正面临着逐渐下沉的威胁，而罪魁祸首就是非法沙子贸易。走私贩夜晚靠近海岸盗取沙子，然后在黑市上贩卖。21世纪初，猖獗的沙子走私开始导致印尼领土流失。如今印尼已经有大约25座岛屿消失无踪。
报道称，由于沙子是现代化文明必不可少的原材料，因此近年来其价格节节攀升。专家指出，从某种程度上讲，人类社会就是由沙子构筑的。水泥、玻璃、沥青、电器乃至牙膏都含有沙子这种原料。但其主要用途还是建筑，全世界四分之一的沙子都被用作建筑材料。由于海滩上的沙子可以用来制作水泥，因此随着房地产热潮袭来，大量沙子被席卷一空。很多国家缺乏相关法律规定，让沙子走私网络愈发猖狂。
城市飞速发展需要大量沙子用于制作水泥。一座中等规模的房屋需要200吨沙子，一座医院需要3000吨，而每修建1公里高速公路就需要耗费3万吨沙子。全世界每年都会开采590亿吨原材料，其中85%是建筑用的沙子。
问题在于，沙子的形成是一个漫长的自然过程。而目前的市场需求量远高于自然供应量。专家指出，在世界范围内，人类消耗的沙子量是江河所能提供的沙子量的两倍，因此必须从其他地方获取沙子。据估计，全世界有75%至90%的沙滩正在缩小。
报道称，沙子交易是一项暴利的生意，因此其膨胀速度丝毫不亚于城市扩张的速度。25年前，沙子还是一种丰富而廉价的资源，然而人类的贪婪却在短时间内将其变成了一种稀缺原材料。由于挖掘沙子所需的技术门槛很低，因此过度开采的情况很难得到控制。虽然各国政府正在出台越来越多的相关措施，但依然不足以彻底整治非法走私现象。专家指出，在很多情况下，问题并不在于缺乏法规，而是缺乏执行。
报道称，新加坡是世界上沙子人均进口量最大的国家。最近40年来，其领土扩张了130平方公里，比过去增长了20%，而这一切都是拜6.37亿吨沙子所赐。即便如此，新加坡仍希望在2030年前将领土继续扩张100平方公里。而这些沙子的主要供应国就是其邻国：印尼、菲律宾、越南、缅甸和柬埔寨。然而，由于出现沙子短缺的端倪，这些国家都开始控制开采量，导致价格迅速飙升。
专家指出，目前人类对沙子的依赖度极高，而且这种情况在短期内不会改变。但是，人们可以通过避免无谓的基础设施建设，有规划地开展城市建设，让建筑物的使用寿命更加持久等方法，合理使用沙子这种变得愈发稀缺的原材料。
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