俄方:美欧不承认委内瑞拉选举结果 将致严重后果

当地时间5月21日，俄罗斯外交部发表声明称，对美国等国家不承认委内瑞拉选举结果表示遗憾。
近日，委内瑞拉举行总统选举。据委选举委员会消息，委内瑞拉现任总统马杜罗最终在选举中获得了约68%的选票。但这一结果未获得委内瑞拉国内反对派承认，他们称此次选举是“被操纵”的。美国、欧盟等国也都对此次大选进行指责。美国总统特朗普表示，不会承认此次选举结果，并正在考虑对委内瑞拉实施石油制裁。
对此，俄外交部当天通过其官方网站发表声明称，委内瑞拉的总统选举是在和平氛围下进行的。委内瑞拉民众前往投票站投票，表达了自己的民主意愿，证明了委内瑞拉人民具有高度的公民责任感。
声明说，美国和其他国家公开宣布不承认选举结果，将会导致严重和长期的后果。
声明称，不承认选举结果将导致无政府状态，将引发委内瑞拉国内和周边国家局势不稳定。委内瑞拉必须通过全面对话来落实人民的需求。
据克宫新闻局消息，当天俄总统普京已向马杜罗致电，祝贺其再次当选委内瑞拉总统。
普京在贺电中提到，马杜罗的再次当选将有助于俄委两国战略伙伴关系的发展。俄方愿与委方继续就双边和国际问题展开合作。
普京同时祝愿马杜罗在解决委内瑞拉国内社会和经济问题上取得成果，在维护委内瑞拉人民利益上取得成功。
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