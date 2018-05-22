中国计划开放多胎政策 独立生育取代计划生育

中国官方计划在2019年前，完全取消对每个家庭可生育子女数量的限制，意味着导致全球第二大经济体劳动力吃紧的政策，将会从此成为历史。但大陆国务院新闻办公室和国家卫生健康委员会，21日都没有立即回复寻求置评的传真。
据彭博社5月21日消息，不愿透露姓名的知情人士说，中国国务院已要求就取消计划生育政策进行研究，打算在全国实施。
其中一位知情人士说，领导层希望降低中国人口老龄化速度，并消除一个引发国际批评的理由。 知情人士表示，正在讨论的计划生育替代方案被称为“独立生育”，允许人们自由决定生多少孩子。
另一位知情人士指出，官方最早可能在2018年第4季做出决定，宣布时间也可能会推迟到2019年。 实施了将近40年的计划生育政策，导致中国这个全球人口最多的国家正在迅速老龄化，并导致男性人口数量比女性人口高出3,000万人。
随着劳动年龄人口开始减少，中国官方在2015年允许一对夫妇生育两个孩子，逐步放松了计划生育限制。
知情人士说，初步可行性研究已在4月提交给中国总理李克强。 该研究发现，在全国范围内取消生育限制好处“有限”，李克强要求进一步研究取消该政策的社会影响。
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