BBC剖析特朗普给金正恩的信：“特式外交”风格明显

英媒称，在美国总统特朗普宣布取消和朝鲜最高领导人金正恩会面的信中透露出不少“特朗普式外交”的特点，以及接下来事态将如何发展的提示。
英国广播公司网站5月25日以《“金正恩阁下，我期待和你见面但这次不行了”》为题报道称，美国总统特朗普宣布取消和金正恩的会面，令不少白宫官员甚至国际社会都大感惊讶。而他宣布这项决定的方式，是给朝鲜最高领导人金正恩写信；这封信中透露出不少“特朗普式外交”的特点，以及接下来事态将如何发展的提示。
第一段：要求会面的是金正恩
报道称，特朗普信件上款是“阁下”（his excellency）——这并非称呼金正恩常用的称谓——以类似企业公式书信的笔调展开，感谢金正恩的“时间、耐心与心力”。
这当中有一句以退为进的话，点明当初要求会面的是金正恩，但却又指这一点“完全无关”，并强调这是一场“筹划已久”的会面（虽然这场会面是今年三月首度提出、数周前才敲定的）。
朝鲜于5月24日宣布，已炸毁丰溪里核试场的坑道，但伴随这则消息而来的是核战威胁与针对美国副总统彭斯的强硬表态。此前特朗普已经多次表明，他不会忍受朝鲜的恶言。
报道称，对此，特朗普再度以“火与怒”式的语言回应，吹嘘美方核武的威力，强到特朗普祈祷“永不使用它们”。这相当于回到2017年夏天的说法：当时美国与朝鲜之间恶言相向，令外界一度认为两方正走向军事冲突。
报道分析称，这封信的开首部份是外交语调，但这句话却是特朗普本人的风格。
第二段：对话不是完全没可能
报道称，来到第二段，特朗普又重拾外交语言，强调两方近几个月关系和缓的趋势（“美妙的对话”），并提示“对话之门并未完全紧闭”。
特朗普接着写道，自己仍期望与朝鲜领导人会面（先不提爆发核战的可能）。信件提到，朝鲜释放三名美国囚犯，是美国十分欣赏的“友善姿态”。这可能会引来批评，质疑以此事例示好是否恰当。
第三段：你再打给我吧
在最后一段，特朗普的信又回到商业书信的风格，但却出现一些写法别扭的句子：“如你改变针对这个最重要峰会的想法，请不要犹豫打电话或写信给我。”
报道称，全信以一抹哀伤作结。在推特公布原定会面的日期与地点时，特朗普曾形容这次峰会是“世界和平的独特时刻”，其支持者纷纷表示，应该授予他诺贝尔和平奖，他回应说“大家都这样想”，又说“我最想赢到的，是为这个世界赢得胜利”。
现在，他却在信中说这是“历史上悲伤的一日”。
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