特朗普宣布退出伊核协议 恢复制裁并施加额外惩罚

美国总统特朗普当地时间8日下午2时正式宣布，美国退出伊核协议。此外，美国正准备恢复此前为履行协议而放弃的所有对伊朗的制裁，并将施加额外的经济惩罚。
早前，有美国媒体报道，特朗普总统8日早间在同法国总统马克龙通话时就表示，他计划宣布美国从伊朗核协议中退出。随后有消息指，马克龙将同德国总理默克尔和英国首相特蕾莎·梅通电话，以商讨对策。
据悉，特朗普国安顾问和国务卿均强硬敦促其终结该份协议，而英法德等盟友则敦促他留在协议之中。
据了解，伊核协议，曾是美国前总统奥巴马外交政策的标志性成果。早在2013年11月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国签署了名为“全面计划协议”（Joint Plan of Action）的临时性协议，临时性协议于2014年1月20日开始生效。
此后各方展开艰难的谈判，2015年4月，各方就最终协议的框架达成一致，并于同年7月14日最终签署了《联合全面行动计划》（JAPOA）。2015年7月20日，联合国安理会一致通过该协议。根据协议，伊朗必须停止高丰度浓缩铀活动，交出已生产的20%丰度浓缩铀，接受国际核查等其他条件，将核项目限制在和平利用核能领域。国际原子能机构负责督查伊朗履行协议情况，多次发布报告，确认伊朗履行协议。
特朗普上台后则称其为“最糟的协议之一”，一直声称要终止该协议。有分析认为，在美国现政府眼中，中东乱局似乎已简化成伊朗问题，再进一步，简化成伊核问题。
由于遭到共和党反对，奥巴马政府签署伊核协议后，没有寻求在国会获得通过。因此，伊核协议不具备条约的法律地位，对后来特朗普政府的约束力也较为有限。2017年1月20日，特朗普就任美国总统。此后，他不断推翻前任奥巴马留下的政治遗产，其中就包括奥巴马外交政策的最大成果“伊核协议。”特朗普于今年1月宣布“最后一次”延长美国涉及伊朗核项目的制裁豁免期，同时要求美国国会和欧洲国家同意修改协议条款、把5月12日定为修改协议的最后期限。他声称，如果修改方案令他不满意，美国将退出协议。
美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）和国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）明确反对伊核协议，他们建议特朗普退出协议并加强对伊朗制裁。白宫发言人桑德斯曾说，伊核协议建立在“伪装”和“不准确的事实”基础上，伊朗的核能力比其对外披露的要先进，奥巴马政府一开始就不该签署该协议。
早前对于美国或退出伊核协议，各方对局势表达了不安。联合国秘书长古特雷斯表示，伊核协议是重要的外交胜利，如果撕毁伊核协议，将给中东地区带来战争风险。此外，美国的众多盟友包括法国总统马克龙，德国总理默克尔和英国外长鲍里斯·约翰逊纷纷造访美国，试图游说特朗普坚持伊朗协议。他们警告，一旦协议失效，战争的潘多拉之盒将打开。
但以色列总理内塔尼亚胡在不同场合反复强调，伊核协议是“令人震惊的历史性错误”，将使世界变得更加危险。内塔尼亚胡4月30日晚召开新闻发布会，展示该国情报机构从伊朗秘密设施获取的文件。发布会上，内塔尼亚胡指责伊朗没有按伊核协议要求放弃核武器计划，还隐藏相关文件和材料，以便在可以发展核武器时使用。
对于即将到来的美国“退群”，当事一方伊朗表态强硬，甚至以战争相威胁。伊朗最高领袖哈梅内伊曾表示，以色列知道，如果和我们发生军事冲突，他们将会陷入困境。是的，他们会袭击我们，但是他们会遭受更加猛烈的反击。而据伊朗半官方媒体法尔斯通讯社报道，伊朗最高领导人的高级顾问阿里·阿克巴尔表示，如果特朗普退出伊核协议，伊朗也肯定会退出，而不会接受任何协议修正案。不过，伊朗总统哈桑·鲁哈尼5月7日暗示，即便美国退出伊朗核计划协议，伊方仍可能与核协议其他各方留在协议中。同时，他强调，伊方会“强烈抵制”美方试图限制伊朗在中东地区影响力的做法。
对伊核协议，中国外交部发言人耿爽8日在例行记者会上表示：伊朗核问题全面协议是由六国、欧盟和伊朗共同谈判达成的多边协议，经过安理会第2231号决议的核可。当前形势下，维护伊核全面协议的完整性和严肃性，有助于维护国际核不扩散体系，促进中东地区和平与稳定。各方应加强对话和协调，妥善处理分歧，继续忠实履行义务。中方将继续本着客观、公正和负责任态度，同有关各方保持密切沟通，继续致力于维护和执行伊核全面协议。
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