伊朗总统：将与中俄等国就伊核协议进行谈判

对于美国总统特朗普决定将美国退出伊核协议，伊朗总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）批评美国此举“违反了国际协议”，是非法的举动。他形容，特朗普关于美国退出伊朗核协议的决定是一个历史性事件。他表示，伊朗将履行协议。
据“今日俄罗斯”消息，鲁哈尼当地时间8日晚发表电视讲话表示，尽管美国退出伊核协议，但伊朗一直遵守核协议，并将继续维持该协议框架。他指示伊朗外交部在未来几周内核协议就与欧盟、俄罗斯和中国进行谈判。
“如果我们与协议的其他成员合作达成了协议设定的目标，它将继续存在。通过退出协议，美国正式破坏了其对国际条约的承诺，”鲁哈尼说。
鲁哈尼称特朗普决定退出协议“对伊朗来说是一次历史性的经历”。他表示华盛顿从未履行作为2015年这份国际协议的任何承诺。
周二早些时候，特朗普宣布美国将“退出伊朗核协议”，并将对伊朗实施制裁。特朗普认为，联合综合行动计划（JCPOA）并未阻止伊朗浓缩铀，并将导致了中东地区的核军备竞赛。特朗普表示，“退出核协议向世人传达了一个重要信息：美国不只是讲空话威胁别人。我们将说道做到！“
由伊朗和5 + 1国家（中国、法国、俄罗斯、英国、美国以及德国）以及欧盟在2015年签署的JCPOA协议，规定取消对伊朗国际制裁，以换取伊朗遏制其有争议的核计划。尽管国际原子能机构确认德黑兰多次遵守该协议，法国、德国和其他欧盟国家也试图阻止美国退出，但特朗普仍决定退出该协议。
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