澳商界人士警告：澳媒体与政客须停止反华言论

美国商业内幕网站澳大利亚版5月2日刊载题为《中国日益担忧澳大利亚对其的负面态度，这可能威胁澳大利亚经济》的文章称，澳大利亚中国中小企业协会创始人兼会长戴维·托马斯说，澳大利亚有一些民粹主义政治家正在利用“中国恐吓”战术为自己赢得选票。这样做的目的是激起仇恨和造成分歧。这是不负责任的愚蠢行为，会将整个国家置于危险之中。
文章称，最近的媒体报道和某些澳大利亚政治家的言论正开始激怒中国人。在最近一次对中国的商务访问中，托马斯敏锐地觉察到中国同行谈论澳大利亚的方式发生了变化。他说：“澳大利亚对中国的负面态度令中国非常担忧。”
文章称，尽管托马斯承认政治气候的变化，他说这并没有妨碍合作。他说：“（中国人的）观点是，澳大利亚现在扭转这种趋势还为时不晚。但是澳大利亚（政府和媒体）需要改变态度以避免事态进一步恶化。”“人们常常认为，澳大利亚媒体报道的某些新闻反映了政府的观点，这当然不是事实。但是这可能会给中国人造成这种印象。”
文章援引托马斯的话说：“不管人们是否了解，中国是澳大利亚最大的出口贸易伙伴。”而且，随着“中国中产阶级（数量增长）……他们正在花钱购买高质量的商品和服务，他们喜欢澳大利亚商品，因为我们以提供清洁和高质量的商品和服务而著称。“对华出口正在为澳大利亚创造就业机会、经济增长和繁荣。澳大利亚的每个家庭都从我们的对华出口中获益。坦率地说，没有与中国的投资和贸易关系，澳大利亚将遭遇严重的麻烦。”
文章称，托马斯说：“许多人没有意识到，教育是我们的第三大出口产业（仅次于铁矿石和煤炭），澳大利亚大学的生存有赖于外国学生。”
文章称，他说：“中国学生目前构成了澳大利亚最大的国际学生群体，今年的人数达到了创历史最高纪录的16万人。但是我听到的都是抱怨，从间谍活动到堵塞我们的交通系统。”“这种情况正在失去控制。”
文章称，托马斯认为，企业和政治领导人“需要抓紧时间展现出领导力”，“负面评论必须停止”。他说：“他们必须承认与中国的贸易关系对澳大利亚的重要性。“我们不能继续容许关于中国企业、企业家、移民、学生和游客的负面和贬损的言论出现在媒体和其他地方。这么做只会破坏信任，并且显示出一种不必要且毫无根据的不尊重。”
文章称，他补充说：“遗憾的是，澳大利亚有一些民粹主义政治家正在利用‘中国恐吓’战术为自己赢得选票。这样做的目的是激起仇恨和造成分歧。这是不负责任的愚蠢行为，会将整个国家置于危险之中。”
文章称，托马斯担心，如果不立即改变这种局面，澳大利亚经济将遭受重创。
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