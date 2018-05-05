欧元区经济一季度增长放缓 专家称德法罢工事件或起作用

美媒称，欧元区经济今年前三个月增长放缓，这令这个货币联盟今年继续保持强劲增长的希望受到了影响，但并没有让这种希望完全破灭。此前，欧元区经历了十年来经济增速最快的一年。
据美国《华尔街日报》网站5月2日报道，2017年，欧元区经济增速连续第二年超过美国，以强劲势头进入2018年。这促使一些商界领袖一度认为欧洲经济已从连年危机中恢复过来。
但欧盟统计机构2日公布的数据显示，第一季度的增长率有所下降。欧元区国内生产总值年化增长率仅为1.7%，低于去年第四季度的2.7%。
这慢于美国同期2.3%的增速。
报道称，这些数字并不令人吃惊，因为工业和建筑业的产出指标以及零售额数字都指向增长放缓。目前尚不清楚导致经济放缓的因素是暂时的还是持久的。
经济学家认为，北欧国家3月份异常的寒冷天气和大雪对经济增长产生了一定影响，德国和法国的罢工也发挥了作用。
报道称，欧元区内部经济增长的差异在一定程度上支持了这一观点。意大利统计机构今天公布的数据显示，该国第一季度的增长没有变化。西班牙第一季度的情况也是如此。但法国经济增长急剧放缓，第一季度的年化增长率仅为1%，而去年最后三个月的年化增长率为2.8%。德国的数据将于5月15日公布。
施罗德公司经济学家阿扎德·赞加纳说：“现在最大的问题是天气是否只是经济放缓的唯一原因……或者是否还有更严重的问题。”
许多经济学家仍然预计2018年整体增速将接近去年的2.4%。支撑经济增长的因素包括失业率下降，3月份有8.3万人找到了工作，失业率维持在8.5%，是2008年12月以来的最低水平。
报道称，也有一些迹象表明，制造商正遭遇产能限制，他们很难招聘到有专业技能的工人。IHS马基特公司5月2日公布的制造业企业采购经理人调查结果显示，4月份的经济活动再次放缓。
IHS马基特公司首席商业经济学家克里斯·威廉森说：“供应限制——包括原材料稀缺、供应商交货延误和技术短缺——令生产受到限制。罢工、恶劣天气和异常高的疾病发病率也困扰着许多企业。这些不利因素未来几个月很可能得到扭转。”
报道称，经济的不确定性可能会影响欧洲央行接下来就何时以及如何结束其购买债券的刺激计划作出的重大决定。2018年刚开始时，欧洲央行的观察人士曾预计，政策制定者将在6月宣布该计划将于12月结束，而且如果经济增长和通胀被证明足够强劲，也可能会在9月结束。但许多人现在认为，欧洲央行将把这个决定推迟到7月，而9月份终止刺激计划更不可能。
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