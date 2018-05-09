新加坡巴士司机开车打瞌睡？原来是“假新闻”！

这两天，一段“新加坡巴士司机闭眼开车”的视频被广泛转载，引发不小波澜。
视频里，公交车司机一边开车，一边随着车子上下颠簸，不受控制地摇头晃脑，低头、眯眼、尽显疲态，看上去似乎在打瞌睡！闭目养神整整二十多秒。这惊险一瞬间，被网友手机记录了下来。
视频一经发布，大家都惊呆了！大呼“吓死人了！”
一些网友表示，公交司机起早贪黑，确实不容易，希望Bus公司能够合理安排司机作息时间，杜绝疲劳驾驶。
还有一些网民愤怒地警告：“开车打瞌睡？！司机这种行为对自己和乘客都是不负责任的，路上行人的安全也受到威胁。”
还有一位脸书用户说：“事故可能发生在这期间的任何一秒，这一秒可能永远地改变每个人的生活。”
有人讽刺道：“哇，这是无人驾驶巴士，司机只在紧急事故发生时才用到。你们不必这么夸张吧，很安全的，不会死，只会残废。”
“哎呀，刚巧遇周公，就跟他聊了一下子啦！”
这段视频吸引了22000多人次的点击，2000多人转发。
有关部门之后联系了司机所属的新捷运公司，该公司高级副总裁谭女士表示，在确认了巴士机长之后，该公司已经对这起事件进行了调查。
但是！结果并非网上传言。虽然网上的视频显示他似乎在开车时打瞌睡，但公交车上的闭路电视画面却显示出了相反的情况！
“该巴士司机能正确地开到相应的车道上，在靠近公共汽车站时放慢了车速，还能踩刹车，把车安全地停在了其他公共汽车或车辆后面……”如果他一直在打瞌睡，这些都是不可能做到的。”谭女士补充道。
她还透露，司机曾患颈部疾病，他的脖子“比正常情况下弯曲很多”，但这并不影响他的驾驶能力，有医学证明他适合开车。
“我们向所有的乘客保证，开车打瞌睡是我们绝对禁止的事情。一旦遇到这类恶性事件，我们会毫不犹豫对这样做的司机采取行动。”
事情终于真相大白了。试问：如果没有公交车上的闭路电视画面，那么这位司机是不是没有机会证明自己的清白了？
还有，这位拍摄视频的网民，既然你认为司机可能在打瞌睡，那为了你自己的安全，是不是应该轻轻地把这位司机叫醒，而不是只顾着拍摄？
虽然公司最后为司机粉碎了谣言，可是这则假新闻相信还是造成了不小的负面影响。网络上此前骂声一片，给司机带来的伤害谁来弥补？
近几年来各式的网络谣言层出不穷，在“人人都是自媒体”的时代，造谣只需动动嘴，辟谣则是跑断腿。互联网使得传播成本大大降低，而传播速度和影响范围却有了质的飞跃，加之部分传播者不辨别、不求证，进一步加大虚假信息带来的恶劣影响。
政府也在越来越多地通过法律来打击假新闻，给世界各地的社交媒体平台施加更大的压力。
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