习金二会后 川习通电话谈贸易与朝鲜问题

美国总统川普星期二（5月8日）一早跟中国国家主席习近平通了电话，谈到朝鲜与贸易话题。川习通话几个小时之前，习近平星期一和星期二在中国东北城市大连会见了朝鲜领导人金正恩。
川普总统星期二早上在推特上说：“今天早上8点半，我将跟我的好朋友习近平主席通话。主要内容是贸易问题，在这方面会有好消息，和朝鲜问题，两国关系和信任正在建立。”
白宫星期二中午针对川普与习近平的通话内容发出声明：“川普总统今天与中国国家主席习近平通了电话。两位领导人讨论了对双方都有利的议题，包括朝鲜半岛最新的发展，以及习主席今天与金正恩的会面。川普总统与习主席同意对朝鲜持续进行制裁，直到其永久性解除核武跟导弹项目的重要性。川普总统重申他确保美中之间贸易跟投资关系平衡，以及造福美国企业跟工人的承诺。”
中国官方媒体新华社则在星期二早上发出新闻稿，表示川习通话中，习近平表示“推动两国关系健康稳定向前发展。经贸合作一直是中美关系的压仓石和推进器。上周，中美双方在北京就经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的磋商。双方团队可以保持沟通，争取找到妥善解决存在问题的办法，取得互利双赢的成果。”美国贸易代表团上周从北京返回美国之后，中国国务院副总理刘鹤预计下周来华盛顿继续谈判。
中方新闻稿中也说：“两国元首并就朝鲜半岛局势交换意见。习近平重申了中方在朝鲜半岛问题上的立场，强调中方支持美朝领导人会晤，希望美朝双方相向而行，建立互信，分阶段行动，通过会晤协商解决各自关切，考虑朝方合理安全关切，共同推进朝鲜半岛问题政治解决进程。中方愿继续为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极作用。”
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