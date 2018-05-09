欧盟回应美退出伊核协议:任何一国都不能单方终结

欧盟8日对美国总统特朗普宣布退出伊核协议表示遗憾，强调伊核协议不是双边协议，任何一国都不能单方终结，即使美国退出，欧盟也会继续履行协议。
当地时间8日晚，特朗普宣布退出伊核协议的消息刚一传出，身在意大利首都罗马的欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼即召开记者会，就特朗普此举表明欧盟立场。
全程表情严肃的莫盖里尼称，作为12年外交斡旋的结晶，伊核协议是全球核不扩散体系的关键要素，事关中东、欧洲乃至全球安全，在当前朝鲜半岛无核化出现曙光之际，伊核协议更显其重要意义。
莫盖里尼强调，自2016年协议开始执行，国际原子能机构（IAEA）先后发布10份报告，均证实伊朗全面履行了协议。未来只要伊朗继续履行协议，欧盟也会继续全面有效履行协议。
对于特朗普宣布美国将重启伊核协议豁免的对伊制裁，莫盖里尼称取消伊朗涉核制裁是伊核协议的主要内容，对发展对伊经贸关系具有积极影响，欧盟将全力确保继续落实这一政策。
她称欧盟对特朗普宣布重启制裁“尤其担忧”，将即刻与欧盟所有合作伙伴协商，评估重启对伊制裁的影响，同时“欧盟将坚决依法捍卫其安全利益，保护其经济投资”。
最后莫盖里尼还对伊朗人民和领导人“喊话”，强调伊核协议是迄今最重要的外交成果之一，表明可以通过对话和接触实现双赢。即使利益不一，也能找到共同立场，呼吁“不要让任何人瓦解这份协议”。
由于自身经济利益乃至社会稳定与中东局势息息相关，欧盟对履行伊核协议一直态度坚决。8日早些时候，在欧盟对外行动署秘书长施密特的主持下，伊核协议三个欧洲签署国英、法、德的代表与伊朗副外长阿拉格齐在布鲁塞尔举行会晤，三方重申将与俄罗斯、中国等签署国一道，继续全面有效履行伊核协议。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost