朝鲜国际对话意愿推高中国边境小城丹东房价 有地段一月涨50%

据英国《金融时报》网站5月2日报道，近一周来，丹东市不动产登记中心实行预约发号制度，以应对业务急剧增加的局面。该登记中心的一名工作人员表示：“我们太忙了，根本顾不过来。自上周以来，有太多的人到我们这里来办理房屋产权登记手续。”她还说，这是由于当地一些新的楼盘相继完工并销售火爆。
报道称，在金正恩与韩国总统文在寅会晤后，潜在买家对丹东楼市的关注度在过去一周里进一步上升。韩朝领导人上周结束了氛围积极的峰会，双方发表联合声明呼吁实现朝鲜半岛“完全无核化”的目标。文在寅还表示，他们就“旨在永久结束朝鲜半岛战争”的和平协议达成了共识。
一名在丹东买了房子的不愿透露姓名的人士表示，自金正恩访问北京以来，丹东的住宅价格已经上涨20%。
一名食品商贩表示，自从一个月前传出金正恩访华的消息后，他居住的靠近朝鲜海关监管仓库的地段房价上涨了大约10%。
报道称，商业地产的价格也在上涨。丹东一名房产经纪人张健（音）说，在丹东市中心与朝鲜新义州市隔江相望的振兴区，商业房地产价格在过去一个月里上涨近50%。
上涨的房价让丹东房地产市场出现转机。这座城市更广为人知的是其失败的丹东新区房地产开发项目。新区紧邻新鸭绿江大桥，这座桥原计划要成为第二座中朝贸易桥，定于2015年末通车，但朝鲜那一头一直没有完工。
报道称，根据中国国家统计局的数据，丹东的住宅价格在截至今年3月中旬的一年里上涨约4%，远低于最近报告的涨幅。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost