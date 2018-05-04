美元大涨冲击新兴市场经济体 多国股票债券大跌

美媒称，美元强势反弹，震撼新兴市场，导致近年来投资者为寻求更高回报而争相投资的股票、债券和货币价格纷纷大跌。
据美国《华尔街日报》网站5月2日报道，过去一个月土耳其里拉对美元汇率下跌5.3%，跌至空前低点。标普全球评级公司1日下调对土耳其的评级，其中一个原因就是货币贬值。同期，阿根廷比索下跌5%，尽管阿根廷央行为遏制货币贬值已上调利率并干预外汇市场。衡量股票表现的明晟新兴市场指数下跌1.5%，摩根大通一个跟踪新兴市场以本币发行的国债的指数在截至昨天的一个月里下跌3.6%。
报道称，这些市场数据的下跌表明，新兴市场资产前景的不确定性日益增强。由于投资者对全球增长仍然抱有信心，再加上美元疲软带来好处，这些在2017年实现大涨的市场经受住了二三月份剧烈波动的冲击。然而，当前投资者面临新的风险，包括美国加息概率上升、全球增长前景存疑。
最近数月，由于投资者认为贸易紧张气氛加剧，加上全球普遍加息、科技行业面临监管，全球市场本就不稳，这轮抛售有可能给全球市场注入新的波动性。新兴市场资产往往被视为风险偏好的晴雨表，这些市场大跌可能会左右整体情绪以及世人对全球增长的预期。
国际金融协会全球资本市场高级主管索尼娅·吉布斯说：“今年以来市场一直充满信心，甚至接近沾沾自喜。如果投资者受到惊吓，突然撤出资本，就会产生连锁反应。”
分析师强调，美元有可能很快调头下行。虽然4月份华尔街日报美元指数上涨2.2%，创下自2016年11月以来的最高单月涨幅，但是比一年前仍然低4%左右。
报道称，尽管如此，对新兴市场来说，一个最大的风险是美元债务的利息支付成本不断攀升，当美元对本币升值时，利息支付成本就会上涨。
据国际金融协会估算，新兴市场去年持有的美元债务达到创纪录的6.3万亿美元。国际金融协会的数据显示，土耳其和阿根廷都属于最容易因美元升值受到冲击的国家，两国持有的美元债务分别约为3570亿美元和2310亿美元。
另外，美元升值也导致石油、铜等原材料价格涨势降温，而这些原材料是许多新兴市场经济体的重要出口产品。
报道称，标普1日以土耳其债务沉重、通胀加剧、本币币值剧烈波动为由，把土耳其的主权债务评级进一步下调到垃圾级。本周，土耳其主要股市已经下跌2.7%，本币贬值3.2%。
分析师提醒说，美元升值还可能让中国再次承压，最近美元几次升值都让中国难以控制人民币贬值和资本外流。今天，人民币对美元贬值0.5%。
报道称，投资者中仍有部分人对新兴市场抱有希望，理由是新兴市场经济增长仍然强劲，外币债务与国内生产总值之比低于前几回高压期。
摩根大通的经济学家安东尼·陈（音）仍然看涨巴西和墨西哥股票。他认为，贸易紧张气氛的消弭会为新兴市场资产提供进一步支撑。
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