美监管层审查以太币等加密货币 或将其作为证券加以监管

美媒称，比特币基本上逃过了政府的监督，但据知情人士透露，美国监管机构正在调查其他被广泛交易的加密货币是否应像证券一样受到监管。
据美国《华尔街日报》网站5月1日报道，本次调查的一个重点是以太币，这对虚拟货币构成了重大威胁。到目前为止，虚拟货币尚未被卷入监管机构打击虚拟货币市场中的潜在欺诈行为的行动。监管机构迄今一直没有提出过以下问题：针对股票制定的规则是否应适用于以太币等虚拟货币。以太币是仅次于比特币的全球市值第二高的加密货币，市值达到670亿美元。
报道称，上述知情人士说，联邦证券和大宗商品监管机构进行的分析着眼于比特币以外虚拟货币的创造者是否对相应虚拟货币的价值施加了重大影响，就像企业的股价取决于管理层及其战略、业绩和投资一样。美国商品期货交易委员会（CFTC）已将比特币视为一种大宗商品，这意味着它不在美国证券交易委员会（SEC）实施的投资者保护法的适用范围内。
这些知情人士说，一些监管机构认为以太币处于“灰色地带”，但认为2014年以太币的面世很可能属于一种非法的证券发售行为。风投企业美国安德烈森-霍罗威茨公司等来自硅谷的以太币支持者并不认同这一观点，称并没有特定的个人或实体支持以太币或在推高其价值。
根据美国法律，发行股票或债券的企业必须要么在SEC登记相关交易并向投资者充分披露相关信息，要么将发售对象限制在成熟机构或富裕人士。以太币的创始人并没有为2014年的发售活动进行登记，还将这种货币出售给了所有愿意购买的人。
报道称，一旦监管机构认定以太币是一种证券，那么就可能引发一波抛售潮，并导致“比特币基地”公司等主要交易场所发生剧烈震动。“比特币基地”公司曾讨论过向SEC申请执照，以便以经纪公司的身份从事经营活动。这一进程可能令围绕以太币的争论浮出水面，因为经纪公司不能从事未登记证券的交易活动。
CFTC前主席加里·根斯勒上周发表讲话时说：“有充分理由认为以太币和瑞波币中有一个甚或二者都是不合规证券。”
报道称，以太坊基金会2014年7月出售了约6000万个以太币，筹集到逾3.1万个比特币，约合1830万美元。知情人士说，由于该基金会筹集资金是为了建立以太坊平台，而投资者之所以购买以太币很可能是因为他们认为那次发售活动将使该种资产升值，所以那次交易与证券发售非常相似。
一些加密货币的支持者说，这并不意味着它就始终是一种证券。事实上，以太币等虚拟货币也可以成为消费品，因为该公司的区块链项目开始运转后，就意味着执行使用或创造以太币的运算的是世界各地的程序员，而不是以太坊基金会或其工作人员。
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