伊朗最高领袖批特朗普撒谎 IAEA确认伊朗履行协议到位

外媒称，伊朗最高领袖哈梅内伊指责美国总统特朗普在关于伊朗核协议的讲话中多次撒谎。
据俄罗斯卫星网5月10日援引伊朗媒体Mehr报道，哈梅内伊说：“你们昨天都听到了美国总统懦弱和无礼的声明。他在讲话中大概撒了十多次谎。特朗普对伊朗当局和伊朗人民发出各种威胁。我要代表伊朗人民对他说：特朗普先生，您不会得逞的！”
报道称，早些时候法国总统府爱丽舍宫发布消息称，马克龙在与伊朗总统鲁哈尼电话交谈期间承诺，法国将继续遵守2015年签署的伊朗核协议。
2015年7月14日，伊朗和伊核问题六国（中俄美英法德）就多年未决的伊朗核问题达成了历史性的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。伊朗以履行协议换取联合国安理会、美国和欧盟解除经济和金融制裁。协议于2016年1月16日生效。
另据新加坡《联合早报》网站5月10日报道，国际原子能机构（简称：IAEA）总干事天野之弥5月9日发表声明说，该机构确信伊朗一直在按要求执行伊朗核问题全面协议，将密切关注有关伊核协议的事态发展。
根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。
美国总统特朗普5月8日宣布，美国将退出伊核协议，并重启因伊核协议而豁免的对伊朗制裁。
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