各国控制流浪狗各有妙招：植入芯片 收留绝育

7日，北京一只流浪狗咬伤8人，其中一名受伤男孩入院治疗，流浪狗管理问题因此引起关注。世界卫生组织曾有统计显示，全球有超过2亿只流浪狗，每年有很多人因被狗咬而感染狂犬病去世。可以说，如何解决流浪狗泛滥是一个全球课题。世界各国为控制流浪狗以及其他流浪动物的数量做过许多尝试，从最早的直接对动物实施安乐死，到近年来的广泛接种疫苗、进行绝育并二次领养，很多国家已经逐渐形成动物保护法规，并通过官方民间共同努力减少流浪动物。
内置芯片防止遗弃
由于街上的流浪狗或其他流浪动物多为走失或遗弃的宠物，很多国家都从源头抓起，对宠物认养以及宠物主人进行严格管理。瑞士甚至曾立法要求居民在养狗前先接受4小时强制教育，目的是避免他们日后遗弃宠物。
德国动物保护组织的数据显示，该国宠物狗数量达到近1000万只。不过在德国街头，《环球时报》记者却从未看到过流浪狗。在德国，居民想养狗必须先获得许可。有意者需先登记并通过审核，内容包括养狗动机、是否有经验、居家空间以及经济状况等，一些州还要求申请者先考取“饲养执照”。审核通过后，养狗者就可以为自己的宠物申请“身份证”。每条狗还会获得一块刻有身份编号的小铁牌，需挂在脖子上。此外，养狗者还要为宠物购买保险、定期体检并缴税，不缴税偷偷养狗将被罚款。在德国，随意丢弃宠物狗也属于违法。一经发现，罚款最高可达9万欧元（约合人民币68万元）。
在爱狗国家西班牙，几乎家家都有宠物狗。不过该国法律对如何养狗以及如何处理遗弃的流浪狗有详细规定。概括起来就是，一定要在狗体内植入芯片，一定要定期进行健康检查，一定不能随意丢弃，一定要负责到底。西班牙每只宠物狗体内都植入记录着身份信息的芯片，这能够有效帮助主人寻找丢失的宠物并使被遗弃的流浪狗能“物归原主”。随意遗弃宠物狗的主人将被罚款。此外，植入芯片也是管理狗咬人事件的重要手段。一些宠物主人在自己的狗咬人后不想负责一逃了之，但警方可以通过芯片锁定主人，并要求其对事故负全责。此外，英国也于2016年出台类似政策，要求所有8周大的狗必须植入芯片，以防止走失或被遗弃。
收留绝育等待认养
对于已被遗弃或走失的动物，很多国家已建立起民间或官方的救助体系，对狗进行收容并等待新主人认领。美国各州都有许多动物救助机构，而德国的动物援助机构则扮演“动物警察”的角色。他们一般派专车在城市和乡村的街头查看是否有流浪狗并及时收容。民众如果看到有狗在街上游荡超过一刻钟以上，也会寻找狗主人，并报警通知动物警察处理。韩国法律则规定市民捡到丢失或遗弃动物后应送到当地遗弃动物保护所，该机构将在收到动物7天内张贴招领告示，方便主人认领。如果告示贴出10日内仍没有动物主人认领，动物的所有权将归各市郡区长官所有，各保护中心将为动物寻找新主人。长期没找到新主人的遗弃动物可能被执行安乐死。
很多狗是因为存在暴力和攻击性而被主人遗弃。对于这类狗，西班牙人可以“合理遗弃”，直接将其交给收容部门。对于可以治疗改善的动物，兽医将对其单独关押治疗，而对于疾病缠身无法治疗的动物，一般直接执行安乐死。
为了防止流浪宠物大量繁殖，绝育手术是一种普遍做法。有动物保护组织指出，对动物进行绝育、倡导人们领养遗弃动物而非购买新宠物，才是防止流浪宠物增加的最有效手段。对于比狗繁殖能力更强的猫，绝育放生的做法更普遍。日本半官方的动保团体会统一对所有野猫进行绝育。不论公猫还是母猫，一般7个月大就一定会被进行绝育手术然后放归野外。凡是被绝育过的流浪猫，其耳朵上都会留下一个小三角口子作为标记，看上去耳朵好像缺了一块。由于绝育工作推广得好，日本每个地区的流浪猫数量都被控制在安全范围内。
宠物狗培训再利用
在日本，收留流浪狗的动保协会一般会将没有被领养的狗训练成导盲犬和安全检查犬等，训练好的导盲犬会被送给当地盲人使用。这种方法被认为更能让流浪狗重新发挥作用。
早在上世纪80年代，美国就已出现一项“监狱宠物伙伴计划”，它的最初目的是帮助犯人改过自新。根据该计划，犯人在监狱中对流浪狗进行训练，使其成为导盲犬日后服务于盲人。如今，美国已经有越来越多的城市推广这一计划，它已成为一项令犯人、盲人以及流浪动物三方获益的公益项目。
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