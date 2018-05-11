阿萨德将中国 俄罗斯和伊朗三国称为叙利亚的盟友

叙利亚总统阿萨德将中国、俄罗斯和伊朗称为叙利亚的盟友，同时表示，他本人最重要的盟友是叙利亚人民。
阿萨德在接受希腊《每日报》（KATHIMERINI）采访时称：“如果您问我，从总统的角度看谁是我的盟友，我会说我最重要的盟友是叙利亚人民。如果您问我谁是叙利亚的盟友，我会说这是伊朗和俄罗斯，当然，在安理会给予我们政治支持的中国也是我们的盟友。至于他们将来会在叙发挥怎样的作用，我要说这些国家尊重叙利亚的主权和国家层面的决策制定。”
阿萨德称对叙利亚的统一充满信心。
他说：“我曾多次表示，只要没有外部干涉，只需要不到一年，叙利亚就可以恢复稳定。我对此毫不怀疑。我无法预测恐怖分子还会得到多长时间的支持。关键的是，我们要停止这场冲突，把叙利亚在政府的控制系下统一起来。什么时候呢？我答不出。但希望能很快。”
阿萨德表示，如果叙利亚人民不再支持他，他愿意辞去总统职务。
阿萨德称：“我的政治未来取决于2方面：我的意志和叙利亚人们的意志。当然，人民的意志比我的愿望重要……如果我感到叙利亚人民不想让我继续留任，我自然应毫不犹豫地离开。”
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