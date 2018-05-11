朝美峰会定在新加坡 是因为这五大理由

当地时间10日上午，美国总统特朗普通过其推特账号宣布，将于6月12日在新加坡与朝鲜领导人金正恩举行会晤，外界猜测已久的朝美首脑峰会地点终于尘埃落定。为什么是新加坡？这样一个东南亚城市国家为何成为美朝两国领导人共同接受的地方？《环球时报》带你一起听权威专家解读新加坡成为这场举世瞩目的峰会地点的五大理由。
中国国际问题研究院研究员杨希雨在接受《环球时报》记者采访时表示，选择新加坡成为朝美首脑会晤的地点首先是政治上的考虑：这是一个双方都能接受的第三方地点。“新加坡被美国认为是一个‘中立国家’，而且新加坡在历史上是美国的同盟，今天在政治和军事上也和美国关系紧密。而对朝鲜而言，新加坡也不是一个朝鲜反感的地方，近年来双方没有交恶和冲突，故而这是一个双方都能接受的选择。”
其次是技术上的考虑。据杨希雨介绍说，朝鲜目前在全球共有47个大使馆，而新加坡正是朝方建有使领馆的国家之一。一般来说，两国最高领导人的会晤在技术上必须有当地使领馆的支持，以实现后勤安全保障和通信保障，“尤其应有秘传电报向国内传递信息的能力”，双方均在此地有使领馆是决定新加坡可以成为会晤地点的重要原因之一。
三是现实条件的考虑。辽宁社会科学院朝韩问题学者吕超告诉《环球时报》记者，作为亚洲国家，新加坡距离平壤虽然不是太近，但也不算太远，交通相对方便。而对美国而言，作为一个公认的国际城市，新加坡召开高规格国际会议的设施和条件都很完善，可以满足美国的需求。另据资料显示，从平壤到新加坡的距离约为4740公里，朝鲜领导人专机“苍鹰1号”的续航能力可以保证在不需要经停加油的情况下完成飞行。
四是外交博弈的考虑。“韩国总统文在寅也曾力推美朝峰会在板门店韩方一侧举行，并可以将一些活动设置在北方一侧。据了解，文在寅总统曾向金正恩提出过这个建议，双方也曾就此有过积极的互动。但美国的考虑会更政治化一些：倘若美国总统的一些活动被设置在板门店朝方一侧进行，在外界眼中或将意味着谈判尚未开启，美国就已让步，所以美国更愿意选择一个第三方地点。”杨希雨这样分析称。吕超也持类似观点，他认为峰会地点的选择已是美朝博弈的第一回合，“总体来讲，在这第一回合的博弈中，美国取得了半目的优势。”
最后不能忘记的还有新加坡自身的“雄心壮志”。吕超分析说，2015年两岸领导人习近平、马英九也曾选择在新加坡举行历史性会面，“新加坡本身很愿意充当‘东道主’这一角色。尤其朝美峰会是今年世界最引人注目的国际重大事件，选择在新加坡举行对其本身来说绝对是一件有助于提升其国际地位的大好事。”（环球网）
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