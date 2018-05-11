中情局前局长批特朗普:他太疯狂 毁了美国的信誉

美国中央情报局（CIA）前局长约翰·布伦南（John Brennan）近日在推特上发文，批评美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议的“疯狂”举动，并称这将危及美国的国家安全。
据美国《新闻周刊》报道，这位中情局前局长8日在推特发文上称，“唐纳德·特朗普在伊朗核协议问题上撒了谎，破坏了美国在全球的信誉，疏远了我们最亲近的盟友，强化了伊朗的鹰派。”布伦南还称，“这一疯狂举动，将对我们的国家安全产生威胁。”
约翰·布伦南在中情局任职多年，2013年被时任美国总统的奥巴马提名为中情局局长，在特朗普上台后辞职。布伦南现为美国全国广播公司（NBC ）和微软全国广播公司（MSNBC）的分析师，他在接受MSNBC采访时表示，特朗普对这一六国（美、英、法、德、中、俄）与伊朗共同达成的核协议有“非常错误的理解”。
布伦南还引述了前总统奥巴马的话，奥巴马于当地时间8日对特朗普退出伊核协议的决定予以批评，并称特朗普“被误导”，“我认为，在伊朗没有违背这一协议的前提下，美国选择退出是一个严重的错误。”
布伦南还说，“特朗普的这一行为，向伊朗、向朝鲜、向我们的盟友以及中国和俄罗斯都发出了一个非常坏的信号，那就是，华盛顿已经同意的事情，当美国政府更迭时，就没指望了。”
“我认为，他（特朗普）破坏了和平与（美国）成功外交的前景，因为他基本上抛弃了我们的盟友和联合国安理会成员大力支持的东西。”布伦南补充道。
当地时间5月8日，特朗普正式宣布美国退出伊朗核协议，并称将对伊朗实施最高级别制裁。随后，英、法、德等国家相继发声，对特朗普这一决定表示遗憾。
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