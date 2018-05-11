印度空污多可怕？美媒:世界上呼吸最危险国家之一

美媒称，世界卫生组织发布的一份新报告显示，空气污染是一个全球性问题。地球上某些地方的空气始终非常糟糕，印度就是一个例子。
据美国《沃克斯》杂志网站5月9日报道，根据该数据库对城市颗粒物污染程度的排名，污染最严重的12个城市中有11个位于印度，在拥有300万人口的印度城市坎普尔，PM2.5的年平均浓度是每立方米319微克。
报道称，多种空气污染物会影响健康，例如一氧化氮、一氧化碳和过量的臭氧。但该数据库以两种方式对空气污染进行了分类：PM2.5和PM10。与较大颗粒物相比，来自明火和柴油机尾气等来源的较小PM2.5颗粒物可以在空气中停留更长时间，并且入肺更深，因此它们是最令人担心的，也是减少污染的首要目标。
从报告中可以明显看出，印度是世界上呼吸最危险的国家之一，其他国家包括孟加拉国和格鲁吉亚。《华盛顿邮报》指出，根据一些世界最大城市的PM10测量数据，印度首都德里的年平均浓度为292，高于开罗（284）、达卡（147）和孟买（104）。
报道称，印度几乎没有哪个地区能免受来自车辆、做饭用煤炭和木材燃烧、沙尘暴或森林大火等来源的有毒混合污染影响，印度的丘陵和高山还会令有毒空气滞留在该国大片区域上空，有时会让呼吸变得极其危险。
拥有近1900万人口的印度首都德里以令人窒息的空气而出名。去年年底，该市遭遇了一场严重的空气质量危机，破纪录的污染水平迫使航班取消，造成了交通事故，令学校停课，并引发了抗议。
其他几十个印度城市也在应对严重污染，但充斥城市地区的很多颗粒物源自农村地区，而农村地区受糟糕空气的影响同样严重。2015年，在印度与空气污染有关的死亡案例（约为110万人）中，约有75%发生在农村地区。
印度有三分之二的人口仍然生活在城市以外，这些家庭有80%依靠木头和粪便等生物燃料来做饭和取暖，焚烧秸秆等农业做法也仍很普遍。随后，这些烟雾会飘到金奈和孟买等大城市上空，在那里，交通废气、工厂排放和建筑灰尘混杂在一起。这些烟雾还可能因为丘陵和高山等地貌而滞留在内陆，这使得该国几乎没有多少地区可以让人轻松呼吸。
报道称，印度污染问题的另一个主要原因是政治。加利福尼亚大学伯克利分校的全球环境卫生教授柯克·史密斯说，印度有防污染的法律，但没有得到很好执行，因此虽然大城市可以在辖区内禁止砖窑等污染源，但它们无法阻止废气从周边吹过来。控制这类污染需要跨省市进行协调，但农村和城市的政治家有着差异巨大的选民，这使得城市人难以说服农民少采用会带来污染的做法，农村人也很难要求城市居民少开车。
史密斯说：“户外空气污染在很大程度上是一个治理问题。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost