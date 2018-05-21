朝鲜欲探索经济发展模式 或借鉴中国和越南经验

日媒称，朝鲜瞄准6月美朝首脑会谈后美国解除经济制裁的契机，正在摸索效仿中国和越南实行经济改革开放。朝鲜最高领导人金正恩希望一方面维持现有体制，一方面引入市场原理，实现经济增长。中国也支持朝鲜的经济发展政策，意图增强对朝鲜半岛的影响力。
据《日本经济新闻》5月18日报道，作为金正恩亲信的朝鲜劳动党中央副委员长朴泰成率领的考察团正在中国访问，参观了被称为“北京硅谷”的中关村。金正恩瞄准国际社会将解除对朝经济制裁的契机，试图让亲信朴泰成学习中国经验。
报道称，金正恩实际上非常关心经济。此前他曾寻求同时推进核开发与经济建设，但在今年4月劳动党中央委员会全会上卸下核开发的招牌，表明了集中精力发展经济的新路线。
报道称，本月初，金正恩前往辽宁大连与中国领导人会谈时，中方表达了支持朝鲜发展经济的想法。
另一方面，据韩国《每日经济新闻》报道，金正恩4月27日在南北首脑会谈中对韩国总统文在寅表示“愿意借鉴越南模式”。
报道称，越南1986年开始实行“革新”政策，也是借鉴了中国的改革开放。越南2007年加入世界贸易组织（WTO），步入经济快速增长轨道。
报道表示，文在寅总统外交智囊、外交安全特别助理文正仁在研讨会上表示：“朝鲜希望的是在流经平壤的大同江上建造特朗普大厦，在平壤开设麦当劳店。那样一来，就能避免美国发动军事进攻。”
报道称，朝鲜教育水平很高，地下资源也丰富。韩国前统一部长李钟奭对韩国媒体表示，如果实施经济发展，朝鲜能维持10至20年的15%年均经济增长率。
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