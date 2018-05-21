全球经济下次衰退将相对“温和”但复苏程度同样小

香港《南华早报》网站5月18日刊载摩根大通资产管理战略分析师克里·克雷格的文章《全球经济衰退要来了，不过可能不会太严重》，文章认为，对于全球经济下次衰退将于何时发生以及导火索，美国作为世界第一大经济体有能力将世界上的其他国家拖下水。
文章称，如果目前美国的扩张持续到明年年中，这将是美国历史上持续时间最长的一次扩张。如果经济扩张持续超过几年而不出现过热，那将是很罕见的。
不过，虽然再次发生衰退可能无法避免，但再次爆发一场全球金融危机则并非必然。重要的问题是：下次全球衰退将是什么样的？
文章称，衰退的严重程度取决于其成因，通常是经济失衡的急剧扩大；失衡越严重，结果就越严峻。
当前这个周期可能有些不同。受益于央行瞄准通胀的机制或者企业对经济变动的敏感，美国经济的增长状况变得越来越稳定。从1947年到1985年，美国经济的平均增长率为3.7%。随着经济的成熟，增长速度放缓，但也变得没有那么动荡。
文章称，上次衰退非常严重，它通过过度杠杆化和高额债务进行扩散，同时对多个市场产生了系统性影响。全球互联的金融体系是传递这种失衡的渠道。虽然债务问题并未消失，但许多国家的监管机构对确保不再发生另一场危机非常敏感。
家庭的杠杆率大幅下降。美国家庭债务占名义国内生产总值（GDP）的比例已经下降，偿债费用占家庭可支配收入的比例也出现下降。如果房地产市场的杠杆率和失衡是十多年前引发全球金融危机的原因，那么这一次同样的问题不太可能成为衰退的催化剂。
与此同时，非金融企业则再度加杠杆。目前的债务与GDP的比值超过了2000年和2008年的峰值。但即便如此，也需要结合大背景来看。从占净值的比例或债务与利润的比率来看，这些数字低得多，而且问题也没有那么严重。
文章称，美国的情况表明下次衰退很可能是温和的。不过，这也可能表明未来的衰退在杠杆率更高的地方可能感觉更明显。澳大利亚、新西兰、瑞典和加拿大的家庭负债水平都很高，家庭去杠杆化的风险最大。然而，这些国家在全球经济中所占份额很小，其可能带来的系统性冲击并不如2008年美国对全球活动的拖累那么大。
那么，如果下次衰退是温和的，接下来的复苏也会是无力的吗？这在很大程度上取决于货币和财政反应的力度，两者的余地都有限。
文章认为，正常化的渐进路径表明，到下次经济下滑开始时，美联储的利率不会大幅超过3%。这就限制了政策放松刺激经济增长的程度。
文章称，美国最近推出的财政刺激和税收改革可能意味着给经济活动带来一些短期的甜头，但不大可能带来持续的经济增长。
周期结束的恐惧很可能在市场上弥漫一段时间，但经济衰退的直接威胁很低。扩张应该持续多久没有既定的时间表。然而，除非世界主要经济体遭受外来冲击，否则的话，失衡状况的不存在表明下次衰退可能比较温和，而复苏的程度可能也同样小。
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