伊朗总统将访华 德媒：或寻求中国帮维护伊核协议

德媒称，美国退出伊核协议之后，扬言加重经济制裁。伊朗方面试图寻求中国协助，使伊核问题全面协议能够继续实施。
据德国之声电台网站5月28日报道，中国外交部发言人陆慷28日宣布，伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼将在上海合作组织成员国元首理事会期间访问中国，这将是美国退出伊核协议后中国和伊朗领导人首次会面。
中国外交部军控司司长王群5月25日曾表示，中方将继续致力于维护和执行伊核问题全面协议。
此前，美国国务卿蓬佩奥宣称要对伊朗实施“史上最重经济制裁”，遭到伊朗反唇相讥“你哪位，想要为伊朗和世界做决定？”专家认为，美国此举不但可能加深欧美嫌隙，还有可能会危害到伊朗政治稳定。
报道称，欧盟各国都向伊朗保证，伊核协议会照常实施。他们正忙着修法案，让欧盟在伊朗做生意的企业不会受到美国经济制裁的波及，或是让欧盟政府的钱能够直接汇到伊朗的中央银行。蓬佩奥一方面期许欧盟盟友与他志同道合，另一方面又对跟伊朗有关的欧盟企业毫不客气。
非营利组织“国际危机组织”的伊朗专案领导人凡兹表示特朗普的意图很明显： “他要向盟友表示‘加入我，不只改变伊朗的行为，还要改变他的政权。’”。经济制裁可能会影响伊朗国内政局稳定性，进而直接挑战到政权。但是目前美国对伊朗还只是单边行动，其影响效果不得而知。先前的伊核协议之所以有效，是因为他带进多个重要大国——包括中国、俄罗斯、欧盟等——与伊朗共同谈判。
凡兹说，美国退出伊核协议只会让伊朗加深美国不守信用的印象。特朗普团队呼吁伊朗群众对抗政府、又时不时威胁要推翻政权，更会加深伊朗领导人对他的成见。
他还说：“对伊朗政权来说，妥协让步比制裁本身还要可怕。因此，就算美国真的加重对伊朗的经济制裁，也不见得能达到他预期的效果。特朗普以为他们找到了新的伊朗对策，但是对伊朗而言，从头到尾都没有改变。”
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