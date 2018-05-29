MH370搜索结束前现阴谋论 调查者称遭死亡恐吓

马航MH370客机失踪逾4年。日前，马来西亚政府宣布，本轮由美国公司执行的搜索工作将于29日结束，但阴谋论仍此起彼伏。曾寻获多块疑是客机残骸的美国西雅图律师吉普森（Blaine Gibson）声称，感觉到在搜索期间有很多跟踪、死亡恐吓甚至暗杀，阻止MH370谜团解开。
据英国《每日邮报》报道，吉普森多年来自行调查MH370客机事故，曾寻获20多块疑似残骸，是总数的一半有多，但他仍相信还有数百块残骸没有被找到。他称尽管寻找残骸者和科学家正努力寻找这架飞机，但马来西亚正结束搜索，“这感觉不对劲，但自己绝对不是阴谋论者”。
他还告诉澳媒，觉得有人对他和其他平民寻获客机残骸感到不开心，还自称曾遭跟踪和死亡恐吓。他特别重提马来西亚驻马达加斯加名誉领事拉扎（Zahid Raza），去年（2017年）8月准备领取吉普森提供的两块疑似残骸前，离奇遭枪杀身亡。外界推测该名领事或因参与调查而送命。
吉普森称，马来西亚政府似乎对调查工作不上心，漠视他发现的乘客私人物品报告。吉普森认为，当局应该尽早悬赏搜集残骸，那些未被找到的可能是调查的关键。
另外，航空专家杰弗里·托马斯（Geoffrey Thomas）也认为，马来西亚政府似乎对印度洋岛屿上居民收集的客机残骸没有兴趣，看来并不想寻获客机残骸。他还认为，澳大利亚政府应该继续提供帮助。
据此前报道，马来西亚政府于今年1月10日在吉隆坡与美国“海洋无限”公司签署协议，重启MH370失联客机的搜寻工作，为期90天。这项搜索行动是建立在“没收获，不收费”的基础上，即该公司只有找到飞机残骸或飞行记录仪才能获得最高7千万美元的报酬。
2014年3月8日，马航MH370客机在从吉隆坡飞往北京的途中失联，机上载有227名乘客和12名机组人员。随后多国展开了大规模搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。
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